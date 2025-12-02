Cápsulas

Brinsa inaugura una nueva refinería en Cajicá tras inversión de $120.000 millones

La compañía duplica su capacidad de producción y adopta tecnología para reducir su consumo energético y de emisiones.

3 de diciembre de 2025, 3:24 a. m.