Brinsa inaugura una nueva refinería en Cajicá tras inversión de $120.000 millones

La compañía duplica su capacidad de producción y adopta tecnología para reducir su consumo energético y de emisiones.

Redacción Economía
3 de diciembre de 2025, 3:24 a. m.
Petroleo refinería
Brinsa anunció una inversión de 120.000 millones de pesos colombianos para la construcción de su nueva refinería. | Foto: Getty Images

Brinsa, empresa colombiana reconocida en el sector de la química de la sal, anunció la puesta en marcha de una nueva refinería en su planta de Cajicá, Cundinamarca.

El proyecto, con una inversión cercana a los $ 120.000 millones, se enmarca en la estrategia de modernización y sostenibilidad que la compañía adelanta hacia 2030.

La infraestructura permitirá duplicar la capacidad de producción y atender la demanda creciente del mercado. Según la compañía, el desarrollo estuvo orientado por criterios de eficiencia energética y actualización tecnológica.

Uno de los puntos centrales de la nueva refinería es la implementación de la tecnología de Recompresión Mecánica de Vapor (MVR), un sistema que destaca por su menor consumo energético frente a modelos tradicionales.

Con esta tecnología, Brinsa proyecta una reducción cercana al 90 % en el uso de energía y del 96 % en emisiones de CO₂.

Refinería, instalación industrial donde se procesan materias primas, como petróleo crudo, para obtener productos de mayor valor agregado.
| Foto: Brinsa

La CEO de la compañía, Karen Brazdys, señaló que esta transición hacia un modelo energético basado en electricidad, gran parte de origen renovable, representa una apuesta por operaciones más sostenibles y competitivas. También indicó que el cambio permitirá una disminución de aproximadamente 60 % en costos energéticos.

El proyecto incorpora además herramientas de Industria 4.0, como sistemas en la nube, automatización de procesos, monitoreo en tiempo real y ciberseguridad reforzada. Estas tecnologías permiten una operación más controlada, con capacidad de mantenimiento predictivo y optimización de recursos.

Con esta nueva refinería, Brinsa busca fortalecer su papel en el sector industrial colombiano, particularmente en prácticas que combinan productividad con criterios de sostenibilidad y eficiencia.

