Consorcio Tabarca amplió contrato de planta de las refinerías de Ecopetrol en Cartagena y Barrancabermeja

El Consorcio Tabarca lograron la ampliación de su contrato de servicios de mantenimiento con paradas de planta y operación de las refinerías de Ecopetrol en Cartagena y Barrancabermeja hasta agosto de 2027.

Con este son 6 años de prestación de estos servicios en ambas refinerías. Durante estos años, Tabarca ha ejecutado 44 paradas de planta, sumando más de 12 millones de horas/hombre trabajadas, con un impacto positivo en las comunidades de la región, pues ha generado aproximadamente 17 mil empleos locales y oportunidades para más de 600 proveedores de las zonas aledañas a las dos refinerías.