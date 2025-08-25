Suscribirse

Consorcio Tabarca amplió contrato de planta de las refinerías de Ecopetrol en Cartagena y Barrancabermeja

Redacción Semana
26 de agosto de 2025, 12:57 a. m.
Refinería de Ecopetrol en Barranca
La refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja es uno de los bienes más preciados en esta ciudad. | Foto: Getty Images

El Consorcio Tabarca lograron la ampliación de su contrato de servicios de mantenimiento con paradas de planta y operación de las refinerías de Ecopetrol en Cartagena y Barrancabermeja hasta agosto de 2027.

Con este son 6 años de prestación de estos servicios en ambas refinerías. Durante estos años, Tabarca ha ejecutado 44 paradas de planta, sumando más de 12 millones de horas/hombre trabajadas, con un impacto positivo en las comunidades de la región, pues ha generado aproximadamente 17 mil empleos locales y oportunidades para más de 600 proveedores de las zonas aledañas a las dos refinerías.

Tabarca, consorcio del cual Magnex hace parte junto con Servicio de Mantenimiento y Montaje Servimant del Caribe S.A.S. y Rampint S.A.S., es líder en la prestación de servicios de paradas de planta en Colombia.

