Cápsula
Consorcio Tabarca amplió contrato de planta de las refinerías de Ecopetrol en Cartagena y Barrancabermeja
El Consorcio Tabarca lograron la ampliación de su contrato de servicios de mantenimiento con paradas de planta y operación de las refinerías de Ecopetrol en Cartagena y Barrancabermeja hasta agosto de 2027.
Con este son 6 años de prestación de estos servicios en ambas refinerías. Durante estos años, Tabarca ha ejecutado 44 paradas de planta, sumando más de 12 millones de horas/hombre trabajadas, con un impacto positivo en las comunidades de la región, pues ha generado aproximadamente 17 mil empleos locales y oportunidades para más de 600 proveedores de las zonas aledañas a las dos refinerías.
Tabarca, consorcio del cual Magnex hace parte junto con Servicio de Mantenimiento y Montaje Servimant del Caribe S.A.S. y Rampint S.A.S., es líder en la prestación de servicios de paradas de planta en Colombia.