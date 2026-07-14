Marcas definen cuándo usar influenciadores y cuándo creadores UGC en sus estrategias

La industria del marketing de influencia en Colombia mueve cerca de USD 150 millones al año, equivalentes a más de $618.600 millones, y reúne a alrededor de 650.000 creadores de contenido, según Sectorial. Este crecimiento ha llevado a que las empresas incorporen diferentes perfiles digitales dentro de sus estrategias, entre ellos influenciadores de gran alcance y creadores de contenido UGC (User Generated Content).

Para Karen Carreño, CEO de Match Agency, la elección entre estos perfiles debe partir del objetivo de la campaña y no únicamente del número de seguidores de un creador. “Muchas veces la conversación empieza preguntando qué influenciador contratar, cuando la pregunta correcta es cuál es el objetivo del negocio. A partir de ahí se define si conviene trabajar con creadores masivos, perfiles especializados, microinfluenciadores, UGC o una combinación de ellos”, señala.

La principal diferencia está en el rol que cumplen dentro de una estrategia. Mientras los influenciadores de gran alcance aportan visibilidad, conversación y conexión con comunidades que ya tienen una relación con ellos, los creadores UGC desarrollan contenidos para que las marcas los utilicen en sus propios canales, campañas de publicidad digital, comercio electrónico o redes sociales.

Según Carreño, los influenciadores suelen ser una opción para campañas enfocadas en reconocimiento de marca, lanzamientos o aumento de visibilidad. En cambio, el contenido UGC es utilizado con frecuencia en campañas continuas, anuncios digitales y procesos de optimización, ya que permite crear diferentes versiones de una pieza para evaluar mensajes y formatos.

La directiva explica que ambos perfiles pueden complementarse. “Un ejemplo de ello es el lanzamiento de la nueva fórmula de Choco Krispis en 2026, en el cual influenciadores de gran alcance se encargaron de generar expectativa y conversación durante las primeras etapas, mientras que el contenido desarrollado por creadores UGC se destinó a campañas de pauta digital para extender el alcance de la inversión y fortalecer las conversiones. Este uso estratégico de cada perfil concluyó con la obtención de un Guinness World Records”, explica.

Carreño agrega que el marketing de influencia avanza hacia una etapa en la que las marcas buscan combinar creatividad, datos y selección estratégica de perfiles para alcanzar objetivos medibles.