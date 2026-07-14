Próximo partido de Millonarios: fecha, hora, rival y canal de TV para celebrar los 80 años

Millonarios avanza en su pretemporada y se alista para su segunda salida, mientras el Mundial 2026 llega a su fin y se acerca su debut en la Liga Betplay. La presión aumenta debido a que el club azul no clasificó a los playoffs y quedó eliminado prematuramente en la Copa Sudamericana.

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El día de los 80 años no sienta bien en Millonarios por estos malos resultados de los últimos meses y por el afán por ganar un título para ratificar su grandeza en el fútbol colombiano. Será un segundo semestre lleno de retos y presiones por levantar el trofeo.

El embajador sumará su segunda salida en esta pretemporada cuando se enfrente al Colo Colo de Chile en el estadio El Campín de Bogotá. Un partido amistoso que ya tiene precios de boletería y que tendrá nueva camiseta, que servirá como homenaje por los 80 años.

Millonarios espera contar con el poder de su gente en El Campín e intentar sumar una nueva victoria, en un escenario donde también se presentarán los nuevos refuerzos, entre ellos el portero Javier Burrai, el atacante Andrey Estupiñán y el otro guardameta, James Aguirre.

Javier Burrai (arquero) de Millonarios Foto: @MillosFCoficial

Ya todo está listo para lo que se espera sea una fiesta en El Campín. Será la segunda salida de pretemporada tras el choque contra Universitario de Perú en el Monumental de la U, que dejó al club local como vencedor con un 2-0 en el marcador.

Millonarios vs. Colo Colo en El Campín

“Desde 1946, Millonarios FC ha construido una historia marcada por títulos, grandes ídolos, generaciones de hinchas y momentos que han quedado para siempre en la memoria del Fútbol Profesional Colombiano. Ocho décadas después, Millonarios FC invita a toda la familia Azul a vivir una celebración a la altura de este legado”, dice el club en comunicado de prensa.

El partido amistoso se realizará el próximo 18 de julio a partir de las 4:00 p.m. y tendrá show musical con la banda The Mills, juegos pirotécnicos y más sorpresas.

Gustavo Serpa, principal directivo de Millonarios, aclaró la situación actual. Foto: Gol Caracol // Colprensa

“Los asistentes podrán disfrutar, además, de experiencias y activaciones junto a los aliados oficiales de Millonarios FC, un espectáculo musical y un espectáculo de pirotecnia que acompañarán una noche diseñada para celebrar ocho décadas de Legado, Amor y Gloria”, se lee en el comunicado de Millonarios.

Millonarios vs. Colo Colo, partido amistoso

Fecha: Sábado, 18 de julio 2026

Hora: 4:00 p.m.

Canal de TV: ESPN / Disney+