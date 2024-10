Importante fábrica de sal y productos de limpieza alcanza un billón de pesos en ventas un año antes de lo previsto. Así lo hizo

Ella describe las tareas que permitieron a la firma superar esa cifra en 2023, tocando todas las líneas del P&G. En ventas, transformaron el go to market, es decir, la forma de llegar al mercado, los canales y al consumidor para tener sus marcas mejor posicionadas; además, el año pasado, la empresa lanzó 15 nuevos productos en los diferentes negocios. Por ejemplo, en industria desarrolló una sal que no se producía en el país para limpiar los equipos de diálisis.