Firma colombiana entra a la élite global de derivados financieros

En un movimiento que refleja el creciente posicionamiento de Colombia en los mercados financieros internacionales, la firma Ustáriz & Abogados Estudio Jurídico fue aceptada como asociada del programa ISDA Create en categoría ‘Silver’, convirtiéndose en el primer despacho de América Latina en alcanzar este reconocimiento.

Exclusivo: este es el ‘carrusel’ de contratos que pone en la mira a abogados que defienden a congresistas en la Corte Suprema de Justicia

El programa, liderado por la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), agrupa a solo 22 firmas legales a nivel global, todas con un alto nivel de especialización en la estructuración y negociación de derivados OTC (over-the-counter).

Este mercado, clave para la gestión de riesgos financieros, movilizó cerca de US$17 billones diarios en contratos de tasas de interés y divisas durante el primer semestre de 2025, según el Banco de Pagos Internacionales (BIS).

La inclusión de la firma colombiana responde a una evaluación rigurosa en términos técnicos, operativos y de experiencia, en la que obtuvo una calificación perfecta.

Esta acreditación le permite participar en la elaboración, negociación y ejecución de contratos de derivados en representación de bancos, gestores de activos y empresas, a través de la plataforma ISDA Create.

Este sistema, desarrollado junto al despacho Linklaters, busca agilizar y estandarizar los procesos legales asociados a este tipo de operaciones.

Entre sus beneficios se destacan la automatización de la documentación, la trazabilidad de las negociaciones y la posibilidad de trabajar de manera simultánea con múltiples contrapartes, reduciendo tiempos y aumentando la eficiencia.

Gobierno Petro dice que tiene hoja de ruta para la paz urbana en Atlántico y abogados de cabecillas aseguran que no hay diálogos

Con esta incorporación, Ustáriz & Abogados pasa a compartir espacio con firmas globales como A&O Shearman, Clifford Chance y White & Case, tradicionalmente vinculadas a la asesoría de grandes bancos internacionales.

Este hito no solo marca un avance para la firma, sino también para la región, en un mercado donde la confianza, la seguridad jurídica y la estandarización son determinantes.