Firma colombiana entra a la élite global de derivados financieros

En un movimiento que refleja el creciente posicionamiento de Colombia en los mercados financieros internacionales, la firma Ustáriz & Abogados Estudio Jurídico fue aceptada como asociada del programa ISDA Create en categoría ‘Silver’, convirtiéndose en el primer despacho de América Latina en alcanzar este reconocimiento.
El programa, liderado por la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), agrupa a solo 22 firmas legales a nivel global, todas con un alto nivel de especialización en la estructuración y negociación de derivados OTC (over-the-counter).
Este mercado, clave para la gestión de riesgos financieros, movilizó cerca de US$17 billones diarios en contratos de tasas de interés y divisas durante el primer semestre de 2025, según el Banco de Pagos Internacionales (BIS).
La inclusión de la firma colombiana responde a una evaluación rigurosa en términos técnicos, operativos y de experiencia, en la que obtuvo una calificación perfecta.
Esta acreditación le permite participar en la elaboración, negociación y ejecución de contratos de derivados en representación de bancos, gestores de activos y empresas, a través de la plataforma ISDA Create.
Este sistema, desarrollado junto al despacho Linklaters, busca agilizar y estandarizar los procesos legales asociados a este tipo de operaciones.
Entre sus beneficios se destacan la automatización de la documentación, la trazabilidad de las negociaciones y la posibilidad de trabajar de manera simultánea con múltiples contrapartes, reduciendo tiempos y aumentando la eficiencia.
Con esta incorporación, Ustáriz & Abogados pasa a compartir espacio con firmas globales como A&O Shearman, Clifford Chance y White & Case, tradicionalmente vinculadas a la asesoría de grandes bancos internacionales.
Este hito no solo marca un avance para la firma, sino también para la región, en un mercado donde la confianza, la seguridad jurídica y la estandarización son determinantes.