Profesionales del mercado financiero podrán homologar certificaciones entre Colombia y Chile

La integración de los mercados financieros latinoamericanos dio un nuevo paso con la entrada en operación de un sistema de homologación de certificaciones profesionales entre Colombia y Chile, iniciativa que busca facilitar la movilidad laboral y fortalecer estándares comunes dentro del mercado de valores regional.

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El acuerdo fue anunciado por el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) y la Corporación del Mercado de Valores de Chile (CMV), entidades encargadas de certificar y validar competencias de profesionales vinculados al sector bursátil y financiero.

Con este mecanismo, los profesionales que ya cuenten con certificaciones acreditadas en uno de los dos países podrán homologar parte de sus competencias en el otro mercado, reduciendo barreras para el ejercicio profesional y promoviendo estándares técnicos compartidos.

La iniciativa también aparece alineada con el proceso de integración regional impulsado por Nuam, holding que reúne las bolsas de valores de Colombia, Perú y Chile. Actualmente, la nueva infraestructura tecnológica de negociación ya opera en Colombia y Perú, mientras Chile avanza hacia su implementación.

Según AMV y CMV, el sistema mantendrá exigencias relacionadas con ética, idoneidad técnica y protección al inversionista, además de incluir procesos de profundización normativa sobre la regulación específica de cada país.

Hernán Alzate, presidente de AMV, aseguró que la homologación representa un avance para la competitividad regional y el fortalecimiento de estándares profesionales dentro de los mercados financieros latinoamericanos.

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Por su parte, Tamara Sotomayor, gerente general de CMV, señaló que el acuerdo busca facilitar el reconocimiento de competencias y aumentar la confianza sobre quienes desempeñan funciones clave dentro de la industria financiera.

La medida se produce en un contexto donde los mercados bursátiles latinoamericanos intentan ganar mayor escala y competitividad frente a otros centros financieros internacionales, impulsando procesos de integración tecnológica, regulatoria y operativa entre países de la región.