El error de Sergio Mosquera que condena a Millonarios en la Copa Sudamericana: enfurecen los hinchas

Millonarios pasa muchos apuros en el estadio El Campín de Bogotá, en partido por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Hasta el momento, hay mucha angustia en las gradas del coloso de la 57, debido a que O’Higgins de Chile está dando el golpe en condición de visitante.

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Luego de que O’Higgins se fuera adelante en el marcador apenas en el minuto 6, Millonarios tuvo el empate luego de un balón de costado que conectó Sergio Mosquera. Antes, el mismo defensa central tuvo un remate de larga distancia que se fue por encima del arco.

Sobre el minuto 22, el defensa central no pudo rematar de gran manera al conectar la asistencia de costado. Su maniobra mandó la pelota por encima del arco y fue la opción más clara de Millonarios en el primer tiempo. Así se salvó el club chileno del empate y la angustia azul seguía en aumento.

Apenas se dio esta acción de gol, O’Higgins vio el segundo en el minuto 37 tras un tiro de esquina y gran cabezazo de Alan Robledo, imposible para Diego Novoa, quien tocó la pelota con sus manos, pero fue imposible evitar el aumento del marcador.

Millonarios se complica

Apenas comenzando el segundo tiempo, Rodrigo Contreras pudo descontar en el marcador con gran remate. El equipo azul adelantó las líneas, pudo hilar una gran posesión ofensiva para que el atacante diera una alegría a la hinchada azul.

Cabe recordar que a Millonarios le basta con el empate ante O’Higgins para clasificar a los playoffs de la Copa Sudamericana. Pero el 2-1 en contra les obliga al menos a un gol más para recomponer el camino en el grupo y seguir con vida en el torneo internacional.

Presión desde la hinchada

Bien se sabe que el semestre de Millonarios está siendo muy discreto, comenzando por la eliminación en la Liga Betplay cuando era obligación clasificar a los playoffs. Por si fuera poco, la primera fase de la Copa Colombia le ha resultado más compleja de lo que esperaba, principalmente porque clubes como Boyacá Chicó y Patriotas le han complicado el camino.

En la Sudamericana han podido levantar cabeza con el empate 1-1 ante Sao Paulo en el Morumbí, que les dio vida en el grupo si también se suma la caída de O’Higgins con Boston River en Montevideo. El equipo azul llegó con serias opciones de incluso ser primero de esta zona, pero está quedando eliminado, lo que aumenta su pésimo momento.