Banco Mundial nombra nuevo gerente de Programa para Colombia

El Banco Mundial designó a Juan Martínez Álvarez como nuevo gerente de programa para Colombia, cargo desde el cual liderará el diálogo técnico y financiero con el Gobierno Nacional y coordinará parte de las estrategias de asistencia del organismo multilateral en el país.

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Martínez asumió funciones recientemente en Bogotá, en un momento donde Colombia mantiene una agenda marcada por desafíos relacionados con crecimiento económico, transición energética, reducción de pobreza, financiamiento climático e infraestructura social.

El economista financiero cuenta con más de 20 años de experiencia en financiamiento para el desarrollo y ha trabajado en organismos multilaterales, banca privada y entidades internacionales.

Antes de llegar a este cargo se desempeñaba como especialista líder en mercados financieros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tanto en Colombia como en Washington. Además, ha trabajado previamente para el Grupo Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y BBVA.

Dentro de sus nuevas funciones estará el seguimiento a programas de asistencia técnica y financiera impulsados por el Banco Mundial en Colombia.

El nuevo gerente reemplaza a Peter Siegenthaler, quien ocupó el cargo entre 2021 y 2026 y acompañó distintos programas de financiamiento y cooperación técnica en Colombia durante los años posteriores a la pandemia.

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En materia académica, Martínez tiene un doctorado en Finanzas, una maestría y licenciatura en Economía de la Universidad de Oviedo, una maestría en Finanzas y Banca de la Universidad de Alcalá y un MBA de la Universidad Johns Hopkins.

El Banco Mundial mantiene actualmente presencia en distintos proyectos de desarrollo económico y social en Colombia, especialmente en iniciativas relacionadas con competitividad regional, sostenibilidad, inclusión social y fortalecimiento institucional.