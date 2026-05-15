La herramienta del Banco Agrario que está acelerando la transformación digital del campo

La transformación digital suele asociarse a procesos etéreos que si bien pueden transformar organizaciones no siempre tienen un impacto real en los usuarios finales. Los clientes del Banco Agrario han sido el centro de este proceso, en el que se han tenido en cuenta sus dolores y necesidades, especialmente de quienes se encuentran en áreas rurales dispersas y deben someterse a largos y difíciles recorridos hasta una oficina bancaria.

“Gracias a Ayudalistas ahora generamos listas personalizadas de documentos, lo que reduce visitas innecesarias, optimiza tiempos y disminuye costos, mejorando significativamente la experiencia del 25 cliente”, explicó Hernando Chica Zuccardi, presidente del Banco Agrario. La iniciativa fue reconocida con el Premio Platino de FinTech Americas 2026, en Miami, Estados Unidos, en marzo pasado.

Esta mejora ha sido especialmente relevante para agricultores, emprendedores y pequeños productores, pues históricamente el sistema financiero colombiano exigía listas de documentos estandarizadas que ignoraban la realidad del solicitante. Ayudalistas rompe este esquema mediante un algoritmo que automatiza y personaliza los requisitos según el perfil del cliente.

En términos prácticos, el banco ya no pide “de todo a todos”, sino únicamente la información estrictamente necesaria, ahorrando tiempo, recursos y entregando una respuesta más adecuada a cada cliente. La entidad ya implementa la herramienta en sus 796 oficinas a lo largo del país (en varios municipios el Banco Agrario es la única entidad financiera), logrando un impacto tangible: los tiempos de atención y la carga operativa de sus funcionarios se redujeron a la mitad. Este ahorro de tiempo ha transformado la cultura organizacional de las sucursales, donde el personal ahora dispone de mayor capacidad de gestión, en lugar de perderse en el papeleo.

El Banco Agrario también refuerza su columna vertebral con el proyecto World Class de Tesorería. Esta iniciativa busca una gestión integral, desde el registro contable hasta el control de riesgos, para asegurar que la agilidad en la entrega de créditos tenga un respaldo financiero sólido y con estándares internacionales.

La sinergia entre una tesorería de clase mundial y una herramienta como Ayudalistas permite que la banca pública compita con eficiencia en un entorno financiero cada vez más complejo. Se trata de una estrategia con propósito, enfocada en simplificar la vida de las personas, fortalecer la operación interna y ampliar el impacto social de la banca pública, que incluye favorecer la bancarización y el acceso al crédito, incluso en los territorios más apartados.

*Contenido elaborado con el apoyo del Banco Agrario