Banco Mundial proyecta que la economía colombiana solo crecerá 2,2 % en 2026

Una economía más ralentizada es lo que está viendo el Banco Mundial en Colombia en este 2026. Los desafíos son grandes y generalizados en América Latina y el Caribe, pero el país está en la lista de los que tuvieron reducciones en las proyecciones de crecimiento.

El Banco Mundial pasó su pronóstico de 2,6 % que la tenía en la anterior medición, a 2,2 % ahora. Parte de ese cambio está relacionado con el entorno geopolítico, por lo cual se afecta a toda la región que solo tendrá una expansión de 2,1 por ciento, ligeramente por debajo del 2,4 por ciento de 2025. “América Latina queda entre las regiones del mundo con un crecimiento más lento”, señala el Banco.

Bill Maloney, economista jefe en el Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe, dijo que en particular, en Colombia, hay una crisis fiscal que ayuda a esa revisión a la baja de la proyección.

Según las nuevas proyecciones del organismo de la banca multilateral, la economía colombiana estará por debajo de la de Chile, Argentina, Ecuador y Perú.

Para el Banco, “la falta de mejora convive con revisiones a la baja en las proyecciones de algunos países y refleja una combinación de la demanda que resulta familiar: el consumo privado sigue siendo el principal motor, mientras que la inversión se mantiene en niveles bajos en medio de una elevada incertidumbre mundial e interna y condiciones de financiamiento real (ajustadas por inflación) aún restrictivas. Los avances contra la inflación continúan, aunque más lentamente de lo previsto".

William F. Maloney, economista jefe en el Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe Foto: Banco Mundial / Transmisión Zoom

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