Las leyes existen, pero no se cumplen: la igualdad económica de las mujeres sigue a medio camino, alerta el Banco Mundial

Las leyes creadas para garantizar la igualdad de oportunidades económicas para las mujeres se aplican, en promedio, solo a medias en el mundo, lo que revela que las barreras que les impiden a ellas contribuir plenamente al crecimiento y a la prosperidad son mucho más profundas de lo que se creía.

Así lo concluye un nuevo informe del Banco Mundial (BM), en el que el organismo multilateral señala que, incluso si las normas vigentes se aplicaran por completo, las mujeres apenas contarían con dos tercios de los derechos legales de los que gozan los hombres.

El reporte La mujer, la empresa y el derecho 2026 no solo mide la igualdad jurídica sobre el papel, sino también qué tanto se hacen cumplir esas leyes. Según expertos legales consultados, las normas que promueven la participación económica femenina se ejecutan únicamente en un 50 por ciento.

El reporte La mujer, la empresa y el derecho 2026 no solo mide la igualdad jurídica sobre el papel, sino también qué tanto se hacen cumplir esas leyes. Foto: getty images

Además, aunque muchos países han avanzado en nuevas leyes de igualdad, menos de la mitad cuenta con las políticas, servicios e instituciones necesarias para hacerlas efectivas. Como resultado, apenas el 4 por ciento de las mujeres del mundo viven en economías que ofrecen una igualdad legal casi plena, lo que limita su potencial de crecimiento y de empleo.

“El país promedio obtiene 67 puntos sobre 100 en adecuación de leyes, pero esa calificación cae a 53 cuando se mide su cumplimiento, y a 47 cuando se evalúan los sistemas que permiten aplicarlas”, explicó Indermit Gill, economista jefe del organismo. Para el BM estas brechas representan una enorme pérdida de oportunidades.

El informe analiza áreas claves como seguridad frente a la violencia de género, acceso a cuidado infantil, emprendimiento y protección laboral. La seguridad aparece como uno de los mayores rezagos: a nivel global, solo existe un tercio de las leyes necesarias y, aun así, el 80 por ciento no se cumple. Sin seguridad, concluye el reporte, la igualdad económica de mujeres y hombres seguirá siendo una promesa incompleta.

Emprendimiento

Las mujeres emprendedoras enfrentan barreras para acceder al financiamiento, a los mercados y a los espacios de toma de decisiones. En 91 de las 190 economías analizadas en el informe del Banco Mundial, las leyes no prohíben la discriminación contra las mujeres en el acceso al crédito, lo que limita su capacidad para crear, hacer crecer y escalar empresas.

En Malí, las mujeres solo pueden trabajar en obras de construcción si son empleadas por empresas. Foto: getty images

Prohibiciones

• 55 economías aún prohíben que las mujeres realicen determinadas tareas en distintos sectores económicos. Uno de ellos es la construcción.

• En Bielorrusia, las mujeres no pueden trabajar con maquinaria de construcción y plomo soldado.

• En Malí, las mujeres solo pueden trabajar en obras de construcción si son empleadas por empresas cuyos únicos trabajadores sean miembros de su misma familia.

• En Tailandia, el mal llamado ‘sexo débil’ no puede trabajar en andamios que estén a 10 metros o más del suelo.

La igualdad de género no es solo una cuestión de responsabilidad social, sino un imperativo estratégico

• En Colombia, ellas no se pueden desempeñar en labores de pintura industrial.

• En Tayikistán, se les impiden las actividades de reparación de edificios.

• Las latinoamericanas tienen menos de las tres cuartas partes de los derechos económicos otorgados a los hombres. Menos de la mitad de los mecanismos de implementación están en funcionamiento para respaldar la aplicación de estas leyes. Los expertos en la región perciben que los derechos económicos de las mujeres se hacen cumplir en aproximadamente la mitad de su pleno potencial.

Las mujeres emprendedoras enfrentan barreras para acceder al financiamiento, a los mercados y a los espacios de toma de decisiones. Foto: Getty Images

• Entre 2023 y 2025, 68 economías de todas las regiones del mundo adoptaron reformas orientadas a la igualdad jurídica de género, entre ellas Colombia.

• Colombia se destaca por haber promulgado una legislación sobre acoso sexual en el ámbito educativo, que incluye mecanismos de reparación civil para este tipo de conductas.

• Ninguna de las economías de América Latina y el Caribe obtuvo una puntuación de 80 o más (en una escala sobre 100). Brasil lidera con 74,9, seguido de Colombia con 72,5 y Perú con 71,2.

• En el tema de activos, solo 6 economías latinoamericanas tienen mecanismos o incentivos para promover que las mujeres registren a su nombre bienes inmuebles (incluida la titulación conjunta), y solo 3 países publican datos anónimos desglosados por sexo sobre la propiedad (Colombia, Nicaragua y Paraguay).