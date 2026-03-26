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Natura reorganiza su operación andina y nombra nuevo gerente regional

Colombia tendrá un rol estratégico dentro de la nueva estructura.

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Redacción Economía
26 de marzo de 2026, 4:57 p. m.
Gerente general para el mercado andino Natura.
Gerente general para el mercado andino Natura. Foto: Natura

Natura anunció la designación de Hans Werner como nuevo gerente general para el Mercado Andino, una región que integrará bajo una sola gestión las operaciones de Colombia, Perú y Ecuador.

El nombramiento se enmarca en una transformación del modelo de la compañía, que pasa de una organización por países a una estructura por mercados.

Este enfoque busca centralizar la toma de decisiones, generar sinergias entre operaciones y responder con mayor agilidad a los cambios en el comportamiento de los consumidores.

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Dentro de este nuevo esquema, Colombia asumirá un papel estratégico, apalancado en la escala de su operación y su experiencia en la gestión del negocio. La integración regional también permitirá coordinar mejor las estrategias comerciales y fortalecer la presencia de las marcas en los tres países.

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Hans Werner es administrador de la Universidad Ricardo Palma, cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la compañía y ha liderado operaciones en mercados como Perú, Chile y México, además de ocupar posiciones regionales desde Brasil.

Su experiencia ha estado enfocada en procesos de transformación como la implementación de modelos omnicanal, la apertura de tiendas físicas y la digitalización de la venta directa.

“Mi prioridad será continuar construyendo sobre el trabajo que ya se ha hecho, fortaleciendo nuestra presencia en el sector de la belleza y el bienestar.”, señaló Werner, al referirse a los retos de esta nueva etapa.

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La reorganización también contempla un proceso de transición que se extenderá hasta junio de 2026, periodo en el que la actual dirección en Colombia, en cabeza de María Andrea Vargas, acompañará la integración operativa para garantizar continuidad en la gestión.

El movimiento responde a una tendencia más amplia en la industria, donde las compañías buscan estructuras regionales que les permitan optimizar recursos y competir en mercados cada vez más dinámicos.