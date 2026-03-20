Precios del petróleo se dispararán sacudiendo los principales mercados del mundo

Otra alza en los precios del petróleo sacudió los mercados bursátiles el viernes, al desvanecerse las esperanzas en Wall Street de un posible recorte de las tasas de interés este año por parte de la Reserva Federal debido a la guerra con Irán.

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El S&P 500 cayó un 1,5% y se encamina a su cuarta semana consecutiva de pérdidas, su racha más larga en un año. El Dow Jones Industrial Average bajó 470 puntos, o un 1%, a falta de una hora para el cierre de la sesión, y el Nasdaq Composite cayó un 2%.

El precio ha variado a causa del conflicto en Medio Oriente. Foto: adobe stock

Las pérdidas del mercado se acentuaron después de que los precios del petróleo superaran una caída inicial y repuntaran con fuerza durante la tarde. El crudo Brent, de referencia internacional, subió un 3,3% hasta los 112,19 dólares por barril. El crudo estadounidense de referencia ganó un 2,3% hasta los 98,32 dólares por barril.

Las acciones también se vieron afectadas por el aumento vertiginoso de los rendimientos en el mercado de bonos. Unos rendimientos más altos encarecerán las hipotecas y otros préstamos para los hogares y las empresas estadounidenses, lo que ralentizará la economía y reducirá los precios de todo tipo de inversiones. Los rendimientos de los bonos del Tesoro han estado aumentando desde el inicio de la guerra porque podrían provocar un alza prolongada en los precios del petróleo y el gas natural, lo que a su vez impulsaría la inflación.

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La preocupación ha aumentado tanto que los operadores han cancelado casi todas sus apuestas a que la Reserva Federal recortaría las tasas de interés este año, según datos de CME Group. Algunos incluso creen que la Fed podría subir las tasas en 2026, un escenario prácticamente impensable antes del inicio de la guerra.

El aumento en los precios del petróleo ha tenido repercusiones en el mercado mundial. Foto: juan carlos sierra-semana

Ann Miletti, directora de inversiones en renta variable de Allspring Global Investments,señaló que si los precios del petróleo se mantienen altos durante mucho tiempo, probablemente lastrarían tanto la economía que la Reserva Federal no consideraría subir los tipos.

Bajar los tipos de interés impulsaría la economía y los precios de las inversiones, algo que el presidente Donald Trump ha estado exigiendo con vehemencia. Antes de la guerra, los operadores apostaban fuertemente a que la Reserva Federal recortaría los tipos al menos dos veces este año.

*Con información de AFP.