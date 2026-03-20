EE. UU. refuerza su arsenal: la millonaria inversión para fabricar los misiles que ‘cazan’ barcos a larga distancia

Estados Unidos ha sido recientemente objeto de críticas por las acciones militares llevadas a cabo en distintas partes del mundo; sin embargo, se dio a conocer una importante inversión realizada por el Gobierno de los Estados Unidos para la fabricación de misiles antibuque de largo alcance.

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Esta decisión, tomada por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, otorgó a Lockheed Martin un contrato por 53,1 millones de dólares con el fin de ampliar la capacidad de producción del misil antibuque LRASM de largo alcance.

¿Qué es LRASM?

Este misil es considerado una de las armas más sofisticadas en el ámbito naval. Según La Razón, puede alcanzar cientos de kilómetros, lo que lo convierte en un apoyo importante para las fuerzas militares que lo emplean. Además, tiene la capacidad de identificar objetivos de forma autónoma y posee un poder de destrucción considerable frente a sus adversarios.

Estados Unidos posee uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Foto: Getty Images

¿Cuánto ha invertido Estados Unidos en este programa?

Con este último contrato adjudicado, Estados Unidos alcanza un total de 463 millones de dólares invertidos. Se precisa, además, que estos trabajos se realizarían en el estado de Florida. También resulta evidente que Estados Unidos ha incrementado de manera exponencial su inversión en este tipo de armamento.

Poder militar estadounidense

El país norteamericano posee uno de los ejércitos y arsenales militares más poderosos del mundo; asimismo, ha llevado a cabo operaciones militares que han generado críticas, como la denominada ‘Operación Martillo de Medianoche’ o los recientes ataques que provocaron la muerte del líder iraní Ayatolá Alí Jameneí.

De igual manera, es importante recordar que Estados Unidos, por medio de un despliegue militar en Venezuela, pudo dar con la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes están enfrentando la justicia norteamericana por los cargos de narcotráfico, entre otros.

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Nicolás Maduro y Cilia Flores se encuentran presos en Estados Unidos. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (SEMANA) y (Bandera de los estados unidos)

Estados Unidos, como parte de su estrategia de seguridad nacional, ha insistido en su interés de que Groenlandia forme parte del país, con el fin de avanzar en el ambicioso proyecto de la Cúpula Dorada, un sistema de defensa aérea destinado a proteger al país de cualquier amenaza aérea, que también representaría una inversión millonaria por parte del Gobierno norteamericano.