Estados Unidos aprueba la venta de “emergencia” de armamento para Israel

El Departamento de Estado estadounidense aprobó este viernes, 7 de marzo, la venta de “emergencia” de 12.000 carcasas de bombas a Israel, mientras ambos países se enfrentan a Irán en una guerra en Oriente Medio.

La venta de 1.000 libras (470 kilogramos) de casquillos de bombas, valoradas en unos 151,8 millones de dólares, fue avalada por la Oficina de Asuntos Político-Militares del Departamento de Estado, según un comunicado de prensa.

“La venta propuesta mejorará la capacidad de Israel para hacer frente a amenazas actuales y futuras, fortalecerá su defensa del territorio nacional y servirá como elemento disuasorio frente a amenazas regionales”, dijo la dependencia en un comunicado.

Soldados israelíes. Foto: AP

Además de este armamento, la transacción incluirá servicios de apoyo técnico, logístico y de ingeniería del gobierno estadounidense y de contratistas, según el comunicado.

Las principales empresas de defensa estadounidenses acordaron cuadruplicar la producción de armas avanzadas, afirmó el presidente Donald Trump en una publicación en redes sociales el viernes, una semana después de que Estados Unidos e Israel lanzaran sus primeros ataques contra Irán.

Si bien las ventas de armas de Estados Unidos suelen requerir la aprobación del Congreso, el secretario de Estado, Marco Rubio, emitió una dispensa que elude dicho aval.

“El secretario de Estado ha determinado y proporcionado una justificación detallada de que existe una emergencia que requiere la venta inmediata al gobierno de Israel de los artículos y servicios de defensa mencionados”, indicó el Departamento de Estado, citando la Ley de Control de Exportación de Armas.

Irán ha bombardeado Israel en distintas ocasiones Foto: AP

“Dicha venta responde a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”, añadió.

El congresista Gregory Meeks, demócrata en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, afirmó que eludir la revisión del Congreso sobre la venta de armas “pone de manifiesto una marcada contradicción en el corazón del argumento de esta administración a favor de la guerra”.

“La administración Trump ha insistido repetidamente en que estaba plenamente preparada para esta guerra”, dijo Meeks en un comunicado.

Una batería del sistema de misiles de defensa Cúpula de Hierro de Israel, desplegada para interceptar cohetes, se encuentra en Ashkelon, sur de Israel, el 7 de agosto de 2022. Un ataque inminente de drones y misiles balísticos iraníes el domingo 14 de abril de 2024 plantea el último desafío al sistema de defensa aérea de Israel, que ya ha estado trabajando horas extras para hacer frente a los ataques con cohetes, drones y misiles durante los seis meses de guerra contra Hamás. Foto: AP

“Apresurarse a invocar la autoridad de emergencia para sortear al Congreso cuenta una historia distinta”.

Por su parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha anunciado este sábado la suspensión de bombardeos contra objetivos en los países vecinos de la región y ha presentado sus disculpas.

Irán defiende la estrategia que ha atribuido a una medida militar de fuerza mayor ante la muerte de la cúpula de seguridad en los ataques de la semana pasada de EEUU e Israel, pero ha hecho énfasis en que su país se reserva el derecho a contraatacar si vuelve a ser objetivo de ataques desde estos lugares.