🔴 EN VIVO | Conflicto en Medio Oriente: presidente iraní dice que su país no se rendirá a EE.UU. ni a Israel

Irán suspendió sus bombardeos a vecinos regionales pero se reserva el derecho a contraatacar.

Redacción Mundo
7 de marzo de 2026, 6:30 a. m.
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian Foto: Getty Images

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dijo este sábado que su país no se rendirá a Estados Unidos ni a Israel, en el octavo día de contienda.

“Los enemigos se llevarán a la tumba su deseo de que el pueblo iraní se rinda”, dijo Pezeshkian en un discurso transmitido en la televisión pública.

Por otro lado, en su séptimo día de guerra, el ejército de élite iraní aseguró que había atacado con un dron explosivo un petrolero en el Golfo, que habría ignorado las “reiteradas advertencias” respecto a la prohibición del tráfico por el estrecho de Ormuz.

“La amenaza es mundial”: portavoz del gobierno de Israel habla en SEMANA sobre los riesgos del régimen de Irán y de la importancia de su derrota

El aeropuerto de Dubái, el de mayor tráfico internacional del mundo, anunció que suspendía operaciones “por la seguridad de los pasajeros, el personal del aeropuerto y las tripulaciones de las aerolíneas”.

Siga aquí el minuto a minuto:

06:30 a.m. Trump afirma que “Irán será golpeado muy fuertemente hoy”

“Irán, que está siendo golpeado hasta el INFIERNO, se ha disculpado y se ha rendido a sus vecinos de Oriente Medio”, dijo el presidente norteamericano.

06:00 a.m. Presidente iraní pide disculpas a países vecinos por las represalias

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, se disculpó este sábado con los países vecinos por las represalias de Teherán que apuntaron a ellos, tras el inicio el 28 de febrero de la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

“Pido disculpas (...) a los países vecinos que fueron atacados por Irán”, declaró Pezeshkian en un discurso televisado, una semana después de la muerte del líder supremo, Alí Jamenei, en la ofensiva israeloestadounidense.

Pezeshkian aseveró que, según se decidió el viernes, Teherán no lanzará proyectiles a los países vecinos “a menos que se produzca un ataque contra Irán desde esos países”, muchos de los cuales acogen bases militares estadounidenses.

Noticias Destacadas