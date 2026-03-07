La nueva amenaza de Donald Trump a Irán tras 7 días de guerra: este será su próximo objetivo si no se rinden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de la posibilidad de expandir los ataques conjuntos con Israel en Irán mientras ha criticado la oferta de desescalada efectuada hace unas horas por su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, como consecuencia de la campaña militar que comenzó hace una semana contra Teherán.

“Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos, prometiendo no volver a dispararles. Esta promesa ha ocurrido gracias al implacable ataque estadounidense e israelí”, dijo Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

“Es la primera vez en miles de años que Irán pierde ante los países vecinos”, ha añadido Trump antes de asegurar que todos ellos le han dado las gracias por ordenar la campaña.

Mensaje del presidente Donald Trump Foto: Truth: DonaldTrump

Teherán se ha convertido, según el presidente, en el “perdedor” de la región “y lo seguirá siendo durante décadas hasta que se rinda o, más probablemente, colapse por completo”.

Trump añadió que, por ahora, no tiene intención de aflojar y ha prometido que Irán “recibirá hoy un golpe muy duro” y que “debido a su mala conducta se está considerando seriamente la destrucción total y la muerte segura de zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían considerado como objetivo”.

Irán pide disculpas a países vecinos por bombardearlos y toma decisión sobre próximos ataques

Por su parte, el presidente de Irán anunció la suspensión de bombardeos contra objetivos en los países vecinos de la región y ha presentado sus disculpas por una estrategia que ha atribuido a una medida militar de fuerza mayor ante la muerte de la cúpula de seguridad en los ataques de la semana pasada de Estados Unidos e Israel, pero ha matizado que su país se reserva el derecho a contraatacar si vuelve a ser objetivo de ataques desde estos lugares.

En paralelo al anuncio del presidente iraní, la Guardia Revolucionaria de Irán ha lanzado en las últimas horas ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz, posiciones de separatistas kurdoiraníes en Irak, y la base militar internacional de Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos, donde hay fuerzas estadounidenses y francesas.

Continúan los bombardeos en Irán, especialmente en su capital, Teherán. Foto: AFP

El presidente iraní aprovechó para declarar que la rendición incondicional exigida el viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no va a suceder jamás.

“La rendición incondicional de Irán es un sueño que se llevará a la tumba”, ha avisado Pezeshkian antes de rematar su discurso con un llamamiento a una solución diplomática.

“No tenemos intención de invadir países vecinos; como dijimos, son nuestros hermanos y nos esforzamos por unirnos a ellos para establecer la paz y la tranquilidad”, dijo.

Con información de AFP y Europa Press*