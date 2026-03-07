Irán pide disculpas a países vecinos por bombardearlos y toma decisión sobre próximos ataques

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, se disculpó este sábado con los países vecinos por las represalias de Teherán que apuntaron a ellos, tras el inicio el 28 de febrero de la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

“Pido disculpas (...) a los países vecinos que fueron atacados por Irán”, declaró Pezeshkian en un discurso televisado, una semana después de la muerte del líder supremo, Alí Jamenei, en la ofensiva israeloestadounidense.

Pezeshkian aseveró que, según se decidió el viernes, Teherán no lanzará proyectiles a los países vecinos “a menos que se produzca un ataque contra Irán desde esos países”, muchos de los cuales acogen bases militares estadounidenses.

BREAKING: Iranian President Masoud Pezeshkian announces the Temporary Leadership Council has approved a policy of no further attacks on neighboring countries or missile launches unless Iran is first attacked from those nations.



pic.twitter.com/ShJbpyM5Qz — Ounka (@OunkaOnX) March 7, 2026

“El Consejo de Liderazgo en funciones aprobó ayer (por el viernes) que no se realizarán más ataques contra países vecinos ni se dispararán misiles a menos que un ataque contra Irán se origine en esos países”, dijo Pezeshkian en un discurso televisado a la nación, en referencia al órgano ejecutivo provisional establecido tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei.

El presidente iraní ha llegado incluso a pedir disculpas a los vecinos regionales e insistido en que su país no guarda ningún tipo de animadversión hacia ellos, en línea con la postura oficial del Gobierno iraní, que desde un primer momento ha esgrimido que sus bombardeos iban dirigidos contra posiciones militares de EE.UU. o de los aliados regionales de Washington.

🔴 EN VIVO | Conflicto en Medio Oriente: presidente iraní dice que su país no se rendirá a EE.UU. ni a Israel

Pezeshkian ha dejado entrever que esta estrategia regional fue adoptada por los militares en un momento caótico.

“Es necesario pedir disculpas a los países vecinos. Nuestro líder, nuestros comandantes y nuestros estudiantes”, dijo, en relación a la muerte de más de 150 colegialas en un bombardeo que Teherán atribuye a EEUU durante la operación inicial, “habían muerto en esta brutal agresión”.

Ataque contra el consulado de Estados Unidos en Dubai Foto: Captura de pantalla de X

“Nuestras fuerzas armadas son intrépidas y han arriesgado sus vidas para defender la integridad territorial del país. En ausencia de los comandantes, tomaron las medidas necesarias para defender nuestra tierra con dignidad y fuerza”, aseveró.

Aunque Pezeshkian asegura que la decisión se tomó el viernes, países como Arabia Saudí han denunciado intercepciones de al menos cuatro drones y un misil procedentes de Irán, en el marco de las medidas de represalia puestas en marcha por Teherán en respuesta a la ofensiva lanzada el sábado de la semana pasada por Washington y Tel Aviv.

También el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos confirmó la “contención con éxito” de un “un incidente menor provocado por la caída de escombros tras una interceptación”, sin heridos que lamentar.

Varios hombres inspeccionan las ruinas de una comisaría de policía durante la campaña de ataques de EEUU Israel en Teherán, Irán, el 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) Foto: AP

El presidente iraní aprovechó para declarar que la rendición incondicional exigida el viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no va a suceder jamás.

“La rendición incondicional de Irán es un sueño que se llevará a la tumba”, ha avisado Pezeshkian antes de rematar su discurso con un llamamiento a una solución diplomática. “No tenemos intención de invadir países vecinos; como dijimos, son nuestros hermanos y nos esforzamos por unirnos a ellos para establecer la paz y la tranquilidad”, dijo.