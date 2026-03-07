MUNDO

Irán pide disculpas a países vecinos por bombardearlos y toma decisión sobre próximos ataques

El presidente iraní responde a Trump que la idea de una rendición incondicional es un “sueño” que EE. UU. “se llevará a la tumba”.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
7 de marzo de 2026, 6:22 a. m.
El primer misil hipersónico de Irán, el Fattah, ondea junto a una bandera iraní en un camión durante un desfile militar en conmemoración del aniversario de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), frente al Santuario de Jomeini, al sur de Teherán, Irán, el 21 de septiembre de 2024.
El primer misil hipersónico de Irán, el Fattah, ondea junto a una bandera iraní en un camión durante un desfile militar en conmemoración del aniversario de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), frente al Santuario de Jomeini, al sur de Teherán, Irán, el 21 de septiembre de 2024. Foto: NurPhoto via Getty Images

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, se disculpó este sábado con los países vecinos por las represalias de Teherán que apuntaron a ellos, tras el inicio el 28 de febrero de la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

“Pido disculpas (...) a los países vecinos que fueron atacados por Irán”, declaró Pezeshkian en un discurso televisado, una semana después de la muerte del líder supremo, Alí Jamenei, en la ofensiva israeloestadounidense.

Pezeshkian aseveró que, según se decidió el viernes, Teherán no lanzará proyectiles a los países vecinos “a menos que se produzca un ataque contra Irán desde esos países”, muchos de los cuales acogen bases militares estadounidenses.

“El Consejo de Liderazgo en funciones aprobó ayer (por el viernes) que no se realizarán más ataques contra países vecinos ni se dispararán misiles a menos que un ataque contra Irán se origine en esos países”, dijo Pezeshkian en un discurso televisado a la nación, en referencia al órgano ejecutivo provisional establecido tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei.

Mundo

🔴 EN VIVO | Conflicto en Medio Oriente: presidente iraní dice que su país no se rendirá a EE.UU. ni a Israel

Mundo

¿Traidor o demócrata? Gabriel Boric deja el poder en Chile tras enfrentarse a la izquierda y a la derecha radical

Mundo

“La amenaza es mundial”: portavoz del gobierno de Israel habla en SEMANA sobre los riesgos del régimen de Irán y de la importancia de su derrota

Mundo

EE. UU. no muestra preocupación ante una supuesta colaboración en inteligencia de Rusia e Irán

Mundo

Así fue el incómodo momento que vivió Gustavo Petro tras extenderse en su discurso en la ceremonia de Jesse Jackson

Mundo

Ecuador bombardea campo de entrenamiento de las disidencias de las Farc, con ayuda de EE. UU.

Mundo

Sexto día de conflicto en Oriente Medio: Estados Unidos denunció ataques de Irán en 12 países, reviva aquí el minuto a minuto

Opinión

Comunistas proiraníes o auténticos demócratas  

Mundo

La millonaria factura de la guerra en Irán: lo que gasta Estados Unidos cada día

Mundo

El gobierno de Donald Trump aligera las sanciones y autoriza la venta de oro de Venezuela a Estados Unidos

El presidente iraní ha llegado incluso a pedir disculpas a los vecinos regionales e insistido en que su país no guarda ningún tipo de animadversión hacia ellos, en línea con la postura oficial del Gobierno iraní, que desde un primer momento ha esgrimido que sus bombardeos iban dirigidos contra posiciones militares de EE.UU. o de los aliados regionales de Washington.

🔴 EN VIVO | Conflicto en Medio Oriente: presidente iraní dice que su país no se rendirá a EE.UU. ni a Israel

Pezeshkian ha dejado entrever que esta estrategia regional fue adoptada por los militares en un momento caótico.

“Es necesario pedir disculpas a los países vecinos. Nuestro líder, nuestros comandantes y nuestros estudiantes”, dijo, en relación a la muerte de más de 150 colegialas en un bombardeo que Teherán atribuye a EEUU durante la operación inicial, “habían muerto en esta brutal agresión”.

Ataque contra el consulado de Estados Unidos en Dubai
Ataque contra el consulado de Estados Unidos en Dubai Foto: Captura de pantalla de X

“Nuestras fuerzas armadas son intrépidas y han arriesgado sus vidas para defender la integridad territorial del país. En ausencia de los comandantes, tomaron las medidas necesarias para defender nuestra tierra con dignidad y fuerza”, aseveró.

Aunque Pezeshkian asegura que la decisión se tomó el viernes, países como Arabia Saudí han denunciado intercepciones de al menos cuatro drones y un misil procedentes de Irán, en el marco de las medidas de represalia puestas en marcha por Teherán en respuesta a la ofensiva lanzada el sábado de la semana pasada por Washington y Tel Aviv.

También el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos confirmó la “contención con éxito” de un “un incidente menor provocado por la caída de escombros tras una interceptación”, sin heridos que lamentar.

Varios hombres inspeccionan las ruinas de una comisaría de policía durante la campaña de ataques de EEUU Israel en Teherán, Irán, el 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)
Varios hombres inspeccionan las ruinas de una comisaría de policía durante la campaña de ataques de EEUU Israel en Teherán, Irán, el 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) Foto: AP

El presidente iraní aprovechó para declarar que la rendición incondicional exigida el viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no va a suceder jamás.

“La rendición incondicional de Irán es un sueño que se llevará a la tumba”, ha avisado Pezeshkian antes de rematar su discurso con un llamamiento a una solución diplomática. “No tenemos intención de invadir países vecinos; como dijimos, son nuestros hermanos y nos esforzamos por unirnos a ellos para establecer la paz y la tranquilidad”, dijo.

Más de Mundo

MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 17 (RUSSIA OUT) Iranian President Masoud Pezeshkian speaks during Russian-Iranian meeting at the Grand Kremlin Palace, January 17, 2025, in Moscow, Russia. Pezeshkian arrived to Moscow for a treaty signing with Putin. (Photo by Contributor/Getty Images)

🔴 EN VIVO | Conflicto en Medio Oriente: presidente iraní dice que su país no se rendirá a EE.UU. ni a Israel

Gabriel Boric deja el poder tras un periodo convulso, pero del que supo desmarcarse de la izquierda más reaccionaria.

¿Traidor o demócrata? Gabriel Boric deja el poder en Chile tras enfrentarse a la izquierda y a la derecha radical

MUN- ENTREVISTA ISRAEL

“La amenaza es mundial”: portavoz del gobierno de Israel habla en SEMANA sobre los riesgos del régimen de Irán y de la importancia de su derrota

Donald Trump y Vladimir Putin

EE. UU. no muestra preocupación ante una supuesta colaboración en inteligencia de Rusia e Irán

Gustavo Petro en el discurso desde Chicago

Así fue el incómodo momento que vivió Gustavo Petro tras extenderse en su discurso en la ceremonia de Jesse Jackson

Bombardeo a las Farc

Ecuador bombardea campo de entrenamiento de las disidencias de las Farc, con ayuda de EE. UU.

Un militar armado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) sostiene un rifle AK-45 y monta guardia frente a una instalación policial destruida durante una campaña militar estadounidense-israelí en Teherán, Irán

Sexto día de conflicto en Oriente Medio: Estados Unidos denunció ataques de Irán en 12 países, reviva aquí el minuto a minuto

a

El Ejército israelí denuncia que Irán habría utilizado un arma prohibida en sus bombardeos

Estados Unidos hizo el mayor despliegue militar desde la invasión a Irak en 2003.

La millonaria factura de la guerra en Irán: lo que gasta Estados Unidos cada día

Noticias Destacadas