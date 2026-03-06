EE. UU. no muestra preocupación ante una supuesta colaboración en inteligencia de Rusia e Irán

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, sostuvo que los ciudadanos estadounidenses pueden estar “tranquilos” al ser preguntado por las informaciones que afirman que Rusia podría estar facilitando ayuda de inteligencia a Irán en sus ataques contra posiciones israelíes y bases militares estadounidenses, aunque no ha confirmado que esta colaboración esté teniendo lugar.

“Sabemos quién habla con quién, por qué habla con él, cuán precisa puede ser esa información y cómo la incorporamos a nuestros planes de batalla (...). Así que sabemos lo que está pasando, y el presidente (Trump) tiene una habilidad increíble para saber cómo mitigar esos riesgos, por lo que el pueblo estadounidense puede estar tranquilo”, aseguró el jefe del Pentágono en una entrevista para la cadena CBS News.

Medios estadounidenses han publicado esta semana que Rusia ha suministrado información sobre las posiciones de Estados Unidos en Oriente Próximo durante la ofensiva estadounidense e israelí, lo que supondría una colaboración en inteligencia entre el Kremlin y el país persa.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, habla durante una rueda de prensa en el Pentágono, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington Foto: AP

“(El) comandante en jefe sabe perfectamente quién habla con quién, y cualquier cosa que no debería estar sucediendo, ya sea pública o secretamente, se enfrenta con firmeza”, dijo Hegseth.

Sin embargo, el mandatario estadounidense se ha mostrado esquivo y molesto ante una pregunta de los periodistas sobre este mismo tema en una rueda de prensa en la Casa Blanca. “Qué pregunta tan tonta para hacer ahora. Estamos hablando de otra cosa. ¿Podemos mantener esto un poco más? Adelante, por favor”, dijo.

El Ejército israelí denuncia que Irán habría utilizado un arma prohibida en sus bombardeos

Los presidentes de Rusia e Irán, Vladimir Putin y Masud Pezeshkian, respectivamente, han mantenido este viernes una llamada telefónica en la que el líder ruso ha trasladado su condolencias a las autoridades iraníes por el “asesinato” del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo del país, y ha pedido retomar la vía diplomática y el cese “inmediato” de las hostilidades.

Seis militares estadounidense murieron en un ataque con drones contra una base estadounidense en Kuwait el domingo. La estación de la CIA en Riad también fue atacada.

Vladimir Putin, Masoud Pezeshkian y Donald Trump Foto: Getty Images

El Post señaló que China no parecía estar ayudando a las defensas de Irán.

Moscú y Pekín mantienen desde hace mucho tiempo vínculos diplomáticos y comerciales con Irán, mientras que los rusos tienen estrechos lazos militares con Teherán.

Ambos países han criticado la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Israel bombardeó temprano este sábado la capital de Irán en el octavo día de la guerra, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera que solo quiere una “rendición incondicional” de Teherán.

Vladimir Putin y militares iraníes Foto: Getty Images

“Las Fuerzas de Defensa de Israel iniciaron una oleada de ataques a gran escala” contra objetivos gubernamentales en Teherán, según un comunicado militar difundido de madrugada.