‘Esto apenas comienza’: Pentágono advierte posible escalamiento de operaciones contra el narco en América Latina

Un alto funcionario del Pentágono afirmó ante legisladores el martes que las operaciones en América Latina contra los carteles de droga son “solo el comienzo” y dejó abierta la posibilidad de un despliegue de fuerzas terrestres, mientras continúan de forma indefinida los ataques contra presuntas narcolanchas.

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La declaración fue realizada por Joseph Humire, subsecretario de Guerra en funciones para la defensa de la patria, durante una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.

En ese contexto, legisladores demócratas advirtieron que las operaciones en la región podrían convertirse en otra “guerra eterna”, al considerar que no existen objetivos claros ni una fecha definida de finalización.

Joseph M. Humire,, subsecretario de guerra. Foto: U.S. Southern Command

Según Humire, desde el inicio de las operaciones se ha registrado una disminución en las muertes por drogas en Estados Unidos.

“Eso significa que hay menos estadounidenses muriendo por drogas mortales que han estado envenenando nuestras comunidades y nuestros niños durante años. De hecho, en general, hemos visto una disminución del 20 % en las sobredosis en el último año”, afirmó.

“La prohibición es necesaria, pero insuficiente”, agregó el funcionario. “La disuasión tiene un efecto de señalización sobre los narcoterroristas y aumenta los riesgos de sus operaciones”, detalló.

Estados Unidos ha realizado múltiples ataques a lanchas en el Caribe y el Pacífico. Foto: Comando Sur de Estados Unidos

Desde el inicio de la operación Lanza del Sur, al menos 157 personas han muerto en 45 ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico, desde comienzos de septiembre.

Asimismo, Estados Unidos ha desplegado más de 15.000 soldados en la región para diversas misiones de lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, esas cifras han disminuido tras el retiro del portaaviones USS Gerald R. Ford, que fue redirigido hacia Medio Oriente.

Humire también señaló que se evalúa ampliar las operaciones contra el narcotráfico en otros países de la región, aunque evitó dar detalles concretos.

“Me reservo el derecho, desde la Casa Blanca y el presidente, de tomar esas decisiones. En el Departamento de Defensa estamos preparando todas las opciones para presentarlas al presidente”, indicó.

Ante esto, el congresista demócrata Adam Smith insistió en si dentro de los planes se contemplan operaciones sin el consentimiento de los países involucrados: “¿Eso forma parte del plan en este momento?”. Humire respondió: “Actualmente estamos enfocados en operaciones lideradas por socios dentro de esta coalición”.

¿Qué es el Escudo de las Américas? La estrategia militar que divide opiniones en el continente

La alianza a la que hizo referencia el subsecretario es el recién creado “Escudo de las Américas”. El presidente Donald Trump la presentó como una nueva “coalición militar”, conformada por 17 países del continente, cuyo objetivo es combatir a los cárteles del narcotráfico.

Las operaciones de esta alianza ya comenzaron en Ecuador, donde cerca de 75.000 soldados y policías han sido desplegados en todo el territorio, con apoyo de Estados Unidos, en el marco de la lucha contra las organizaciones narcotraficantes.