Estados Unidos inicia acciones militares contra el narcotráfico en Ecuador. Publicaron videos de las operaciones

La Embajada de Estados Unidos informó que la DEA participó en un operativo contra la Mafia Albanesa en el país suramericano.

Redacción Mundo
4 de marzo de 2026, 6:11 a. m.
Maniobras militares norteamericanas en Ecuador
Maniobras militares norteamericanas en Ecuador Foto: X/@Southcom

El mando militar estadounidense responsable de los ataques contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico confirmó el martes, 3 de marzo, que inició operaciones conjuntas con Ecuador para combatir ese flagelo.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTCHOM) informó en la red social X que ambos países habían lanzado maniobras militares contra “organizaciones terroristas designadas” en Ecuador, junto a un video en el que se veía el sobrevuelo de helicópteros.

“Las operaciones son un poderoso ejemplo del compromiso de los socios de América Latina y el Pacífico para combatir el flagelo del narcoterrorismo”, afirmó el ejército estadounidense en una publicación en X.

“Juntos, estamos tomando medidas decisivas para hacer frente a los narcoterroristas que durante mucho tiempo han infligido terror, violencia y corrupción a los ciudadanos de todo el hemisferio”, añadió.

El anuncio se produjo un día después de que Quito anunciara que Washington se había sumado a una “nueva fase” en su guerra contra las drogas.

Estados Unidos confirma el ataque a un submarino cargado de cocaína con la ayuda de Colombia

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, cercano al estadounidense Donald Trump, afirmó que Washington se encontraba entre los “aliados de la región” que participaban en estas nuevas operaciones contra los cárteles de la droga, que utilizan los puertos de su país para enviar cocaína de contrabando en los mercados internacionales.

El lunes, Noboa se reunió en Quito con Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, y el contralmirante Mark A. Schafer, responsable del Comando de Operaciones Especiales Sur.

Esta fotografía, difundida por la Presidencia ecuatoriana, muestra al presidente Daniel Noboa (der.) estrechando la mano del general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de EE. UU., durante una reunión en el Salón del Gabinete del Palacio de Carondelet en Quito, el 2 de marzo de 2026. El presidente Daniel Noboa anunció el 2 de marzo el inicio de operaciones conjuntas con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, que ha provocado un estallido de violencia en el país
Esta fotografía, difundida por la Presidencia ecuatoriana, muestra al presidente Daniel Noboa (der.) estrechando la mano del general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de EE. UU., durante una reunión en el Salón del Gabinete del Palacio de Carondelet en Quito, el 2 de marzo de 2026. El presidente Daniel Noboa anunció el 2 de marzo el inicio de operaciones conjuntas con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, que ha provocado un estallido de violencia en el país Foto: AFP

En la cita abordaron planes de “intercambio de información y coordinación operativa” en aeropuertos y puertos, señaló la Presidencia en un comunicado.

Alrededor del 70% de las drogas elaboradas por Colombia y Perú, el primer y segundo mayor productor de cocaína del mundo, respectivamente, se envían a través de la vecina Ecuador.

El tráfico de narcóticos ha desatado una sangrienta guerra territorial que ha convertido a uno de los países más seguros de América Latina en uno de los más mortíferos en pocos años.

Ecuador y Estados Unidos mantienen una alianza en temas de seguridad que se ha afianzado desde la llegada de Noboa al poder, en 2023.

Videos muestran las operaciones de EE.UU. en Ecuador
Videos muestran las operaciones de EE.UU. en Ecuador Foto: X/@Southcom

En diciembre del año pasado, Estados Unidos envío militares el puerto ecuatoriano de Manta.

La embajada de Estados Unidos en Ecuador también anunció que concluyó con éxito una operación conjunta con Europol (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial) y autoridades ecuatorianas que desmanteló la organización transnacional de narcotráfico Hernán Ruilova Barzola, vinculada al cártel de Los Lobos.

“Gracias a la coordinación entre el Ecuador, los Estados Unidos, Bélgica, Italia, Países Bajos y España, se logró la detención de 16 sospechosos incluyendo un objetivo de alto valor, la incautación de importantes cantidades de cocaína y efectivo y la desarticulación de un complejo esquema de lavado de dinero y corrupción”, dice el comunicado en las redes sociales.

