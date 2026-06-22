Murió a sus 100 años Alan Greenspan, histórico expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Alan Greenspan, el influyente banquero central de Estados Unidos que marcó la política monetaria y el rumbo del dólar durante los 19 años que ocupó la presidencia de la Reserva Federal, ha fallecido este lunes a los 100 años de edad, según ha informado la cadena NBC.

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En un comunicado, su esposa durante los últimos 29 años, Andrea Mitchell, corresponsal jefe en Washington y corresponsal jefe de asuntos exteriores de NBC News, ha confirmado el fallecimiento de Greenspan, en su casa, “a los 100 años debido a complicaciones de la enfermedad de Parkinson”.

“Fue un hombre extraordinario que contribuyó a moldear la economía estadounidense durante décadas bajo presidentes de ambos partidos, y siempre fue honesto al reconocer sus errores”, destaca el texto recogido por la cadena estadounidense.

Alan Greenspan Foto: FilmMagic

Nacido en 1926, justo antes de la Gran Depresión, el economista asumió la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos en agosto de 1987, bajo la presidencia de Ronald Reagan y sucediendo en el cargo a Paul Volcker.

Greenspan, que sería apodado como ‘el Maestro’ se desempeñó como banquero central de EEUU durante los siguientes 19 años, cumpliendo su mandato bajo cuatro presidentes distintos, incluyendo George H.W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush, hasta su relevo en enero de 2006 por Ben Bernanke.

Recordado por acuñar la expresión “exuberancia irracional”, Alan Greenspan fue una figura clave a la hora de dar forma al capitalismo estadounidense moderno al liderar la política monetaria desde los últimos años de la Guerra Fría hasta la era digital.

Alan Greenspan visita "The Daily Briefing" en los estudios de Fox News Channel el 17 de octubre de 2018 en la ciudad de Nueva York. Foto: Getty Images

En este sentido, si bien su larga presidencia de la Fed incluyó uno de los periodos más prolongados de expansión económica de la economía estadounidense, sus críticos también apuntan que sus políticas, incluyendo la defensa de la desregulación financiera, contribuyeron a crear las condiciones que acabarían desembocando en la crisis financiera mundial de 2007-2008.

Greenspan pasó décadas en los círculos más cercanos del poder en Washington, y acabó dirigiendo la Fed bajo presidentes republicanos y demócratas.

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Inició su carrera pública a finales de la década de los años 1960, como consejero del republicano Richard Nixon, que llegó a la Casa Blanca en 1969.

Tras la dimisión de Nixon en 1974, ocupó el cargo de responsable de la política económica del nuevo presidente, Gerald Ford.

El presidente Richard Nixon nombró a Alan Greenspan presidente del Consejo de Asesores Económicos, en sustitución de Herbert Stein, quien se jubila el 31 de agosto de 1974. Foto: Bettmann Archive

La Reserva Federal (Fed) rindió homenaje de inmediato este lunes al “legado” que dejó Greenspan, quien ayudó a crear “confianza” en la institución.

Con información de AFP y Europa Press*