Divisas

El dólar arranca su cotización en febrero a la baja, en medio de tensiones en precios de commodities

Metales como el oro y la plata caen, al igual que el petróleo. El movimiento de la divisa se da luego de conocerse el aumento en las tasas de interés del Banco de la República de 100 puntos básicos.

Redacción Economía
2 de febrero de 2026, 1:41 p. m.
El dólar se mueve entre distintas tensiones locales e internacionales.
El dólar se mueve entre distintas tensiones locales e internacionales. Foto: Getty Images

El dólar inició el mes de febrero a la baja a 3.658 pesos con 9 centavos; es decir, una caída de 12,38 pesos frente a la Tasa Representativa del Mercado, de hoy lunes de 3.670 pesos con 47 centavos.

La divisa se mueve entre distintas tensiones, locales e internacionales. En el campo externo, la semana arranca con la caída en los precios de los metales, como oro, cobre y plata. De acuerdo con un informe del Diario Financiero de Chile, el cobre cayó más de 4 % en el inicio de la jornada en Europa, pero desde entonces comenzó a recortar las pérdidas. El metal transa en torno a los 12.800 dólares por tonelada en Londres. “La plata mantiene la tendencia y sigue cayendo a doble dígito, aunque en menor medida que el viernes cuando perdió un histórico 34 %. El oro, activo favorito del mes pasado, pierde otro 8 % adicional tras caer 12 % al cierre de la semana pasada”, señala el informe.

Además, el petróleo también registró caídas al inicio de la primera semana de febrero, de cerca de 5 %, tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al señalar que Irán estaba “negociando seriamente” con la Casa Blanca.

También hay expectativa por el sucesor de Jerome Powell, al frente de la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos. Powell termina en mayor su periodo y ha sido blanco de críticas por parte del presidente Donald Trump, por no ser más agresivo en la reducción de las tasas. De hecho, la semana anterior la Fed las mantuvo inalteradas.

Existe la posibilidad —dice el medio austral– de que Kevin Warsh, considerado más ortodoxo, lidere la Fed desde mayo y que adopte un sesgo menos expansivo de lo que se preveía de parte de otros candidatos. Según un análisis del Grupo Cibest, el índice DXY —que mide el valor del dólar estadounidense frente a una canasta de seis monedas extranjeras– subió 0,66 % durante la sesión del viernes anterior, después de que Trump nominara a Warsh, exgobernador de la Reserva Federal, para sustituir a Powell en mayo como nuevo presidente de la entidad. “El mercado dio una lectura positiva al anuncio al considerar que, si bien Warsh apoyaría los recortes de tasas de interés, mantendría una postura prudente”, agregó el informe.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, arremetió contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha criticado la postura de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, frente a la dinámica de las tasas de interés. Foto: Getty Images/AFP

También hay atención sobre un cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos y el aumento del riesgo político interno.

En el frente local, la expectativa se centra en la reunión que tendrán mañana martes 3 de febrero los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca, tras las permanentes tensiones entre los dos mandatarios y la presión de Washington por mayores resultados en la lucha contra el narcotráfico.

El presidente Petro arribó a Washington hacia la 1:30 de la mañana de este lunes, junto a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y otros miembros de la comitiva, donde adelantarán una agenda oficial entre el 2 y el 5 de febrero.

Gustavo Petro llega a Washington D.C
El presidente Gustavo Petro llegó en la madrugada de este lunes a Washington para su encuentro con el presidente Donald Trump este martes en la Casa Blanca. Foto: Presidencia de Colombia

La tasa de cambio terminó el pasado viernes 49 pesos por encima del cierre del jueves anterior. Durante la jornada predominó un comportamiento al alza, con un máximo de 3.700 pesos y un cierre de 3.690 pesos.

Luego del cierre del mercado el viernes, se conoció que la Junta Directiva del Banco de la República decidió, por primera vez en cerca de tres años, incrementar su tasa de interés en 100 puntos básicos hasta 10,25 %, el nivel más alto desde septiembre de 2024. La decisión sorprendió al consenso de analistas, que anticipaba un incremento de 50 puntos básicos.

Banco de la República subió las tasas de interés en 100 puntos, quedan en 10,25 %

De acuerdo con el pronunciamiento del Emisor, las expectativas de inflación en enero tuvieron un fuerte repunte frente a sus mediciones de diciembre. “En el caso de los analistas, las expectativas de inflación en la mediana de la muestra aumentaron de 4,6 % a 6,4 % para fin de 2026 y de 3,8 % a 4,8 % para fin de 2027. Las expectativas obtenidas a partir de los mercados de deuda también aumentaron, y se ubican sobre el 6 % en el horizonte de dos años”, señala.

Y agrega: “La incertidumbre sobre las condiciones externas continúa siendo elevada en vista de los riesgos asociados a un escalamiento de los conflictos comerciales, las medidas migratorias en los Estados Unidos, los conflictos geopolíticos y la percepción del riesgo soberano de Colombia”.

Además, también se conoció el dato de desempleo de diciembre de 2025. De acuerdo con los cálculos del Dane, para ese mes, la tasa de desocupación del total nacional fue 8 %, lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024, cuando registró 9,1 %. La tasa global de participación se ubicó en 64,3 % y la tasa de ocupación en 59,2 %, mientras que en diciembre de 2024 estas tasas fueron 64,4 % y 58,5 %, respectivamente.

Dólar Dólares

Precio del dólar en casas de cambio para este 2 de febrero: así se mueve la moneda

