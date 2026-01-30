Banco de la República subió las tasas de interés en 100 puntos, quedan en 10,25 %

Aunque el consenso de los analistas de mercado apuntaba a que el Banco de la República aumentara las tasas, la cifra final superó lo estimado.

Al concluir la primera junta del año, la entidad tomó una decisión sobre las tasas de interés que podría afectar aún más el bolsillo de los colombianos.

Las tasas de interés de referencia, que durante varios meses se mantuvieron estables en 9,25 %, suben 100 puntos básicos, quedando en 10,25 %.

El efecto de esta medida no es inmediato, ya que existe un período prudencial antes de que los usuarios del sistema financiero perciban las variaciones.

El gerente del Emisor, Leonardo Villar, explicó las razones detrás de la decisión.

¿Qué vieron los cuatro miembros de la junta que votaron a favor de la decisión?

Como es habitual, cuatro miembros de la junta directiva del Emisor votaron a favor del fuerte aumento de las tasas de interés, mientras que tres se opusieron, entre ellos el ministro Ávila.

El funcionario criticó la decisión de la mayoría del equipo directivo, calificándola como generadora de mayores presiones inflacionarias.

Según Villar, la mayoría que apoyó la subida de tasas tuvo en cuenta que “las expectativas de inflación en enero tuvieron un fuerte repunte frente a sus mediciones de diciembre. En el caso de los analistas, las expectativas de inflación en la mediana de la muestra aumentaron de 4,6 % a 6,4 % para fin de 2026 y de 3,8 % a 4,8 % para fin de 2027. Las expectativas obtenidas a partir de los mercados de deuda también aumentaron, y se ubican sobre el 6 % en el horizonte de dos años”.

Suben pronósticos de inflación

Para el equipo encargado de la política monetaria en el país, los indicadores de actividad económica del cuarto trimestre de 2025 sugieren que el PIB habría mantenido un buen dinamismo.

Esto se debe a la continuidad de la demanda interna, impulsada principalmente por el consumo privado y público. “El equipo técnico estima que la economía colombiana habría crecido 2,9 % en 2025″.

Inflación, alzas precios. Foto: Adobe Stock

Incertidumbre geopolítica

La junta también habría considerado que persisten las condiciones externas de un contexto geopolítico turbulento, lo que genera elevada incertidumbre y mantiene latentes los riesgos de un posible escalamiento de los conflictos comerciales. “Las medidas migratorias en los Estados Unidos, los conflictos geopolíticos y la percepción del riesgo soberano de Colombia” fueron mencionados en el comunicado del Banco de la República.

Contradicción entre Villar y Ávila

Junta directiva Banco de la República: Mauricio Villamizar, Bibiana Taboada, César Augusto Giraldo, Olga Lucía Acosta, Germán Ávila Plazas, Laura Moisá y Leonardo Villar. Foto: Banco de la República

Mientras que, para Villar, “la decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la junta directiva está encaminada a que la inflación retome una senda decreciente”, Ávila criticó la medida, calificándola de “exorbitante” y advirtiendo que enfriará la economía para intentar mantener la inflación dentro de una meta vigente desde hace más de 20 años.

Por su parte, Ávila señaló que, desde su perspectiva, una política contractiva “lo que hace es ayudar a bajar la inflación”.