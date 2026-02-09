Mundo

Estados Unidos confirma el ataque a un submarino cargado de cocaína con la ayuda de Colombia

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos informó a través de un comunicado la acción que acabó con 10 toneladas de cocaína.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

9 de febrero de 2026, 4:28 p. m.
Estados Unidos apoyó a Colombia en el ataque de un submarino cargado con cocaína.
Estados Unidos apoyó a Colombia en el ataque de un submarino cargado con cocaína. Foto: @StateINL

En la tarde del lunes, en la semana siguiente a la visita de Gustavo Petro en la Casa Blanca, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos (INL) confirmó que las fuerzas armadas colombianas colaboraron con las estadounidenses para atacar un sumergible cargado con “10 toneladas de cocaína”.

“Las fuerzas de seguridad colombianas ejecutaron una operación conjunta (con la INL) para atacar este narcosubmarino”, señaló el organismo.

El balance arrojado del operativo fue la destrucción de 10 toneladas de cocaína, “con un valor de 441 millones de dólares y se arrestó a 4 narcotraficantes”, un golpe para los traficantes de drogas.

El comunicado terminó con un contundente mensaje: “Las alianzas sólidas dan resultados contundentes”.

La operación dejó, hasta el momento, 0 bajas enemigas, lo que marca un accionar diferente por parte de la fuerza estadounidense con respecto a las últimas operaciones antinarcóticos en Latinoamérica en las que, desde agosto pasado, han dado de baja a al menos 119 presuntos narcotraficantes en 37 ataques; el último, siendo realizado el 5 de febrero.

El operativo se da tras la reciente visita del presidente Gustavo Petro a Washington, donde sostuvo reuniones con el presidente Donald Trump y altos funcionarios del gobierno estadounidense. Durante el encuentro, uno de los temas centrales fue la lucha contra el narcotráfico y la necesidad de replantear estrategias conjuntas frente al aumento de los cultivos ilícitos y las redes criminales.

Gustavo Petro lanza nueva crítica a Estados Unidos: “Me tienen en la lista Ofac para que obedezca al presidente Trump”

En ese espacio, Petro reiteró su llamado a abordar el problema de las drogas desde una perspectiva integral, que incluya desarrollo rural, corresponsabilidad internacional, sustitución de cultivos e inversión social. Por su parte, Estados Unidos expresó su respaldo a las acciones de interdicción y a los esfuerzos de las autoridades colombianas para debilitar las finanzas de los grupos ilegales.

Esta no es la primera ofensiva que ha hecho el gobierno Petro tras la visita a la Casa Blanca, también hubo una acción en el sur del país que terminó con la incautación de 1 tonelada de cocaína, la cual publicó en sus redes sociales el presidente, incluso, tirándole una pullita a su homólogo Daniel Noboa.

“Estoy en la Estación Guardacosta de Tumaco y entregamos a la Fiscalía 1,1 tonelada de cocaína incautada esta madrugada cerca de Gorgona por el personal joven de la estación, cuando ya despertaba a las 4 a. m. para tomar rumbo a Montería”, manifestó Gustavo Petro.

“Aquí les muestro los héroes de la incautación, la incautación y mi felicitación personal. Llegando al muelle desde Gorgona, la estación de guardacostas colombiana parece Pearl Harbor (...) Llena de submarinos incautados de gran tamaño, pudriéndose como si hubieran recibido el bombardeo japonés, pero, en general, sin matar a nadie, han sido capturados con la gran experticia colombiana que, en mi Gobierno, ya ha incautado 3.300 toneladas de cocaína, logrando ya que se incaute más que lo que crece la producción”, agregó.

“En Colombia cada vez es más difícil para el narcotráfico exportar cocaína, señores presidentes del mundo, de Ecuador y de EE. UU. (...) Podemos enseñarle al mundo y, sobre todo, a Ecuador cómo se hace. No cobramos y puede ser desde ya; desde antes ya se estaba haciendo”, culminó.

