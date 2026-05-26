El ‘monstruo’ submarino de Canadá: la poderosa tecnología militar capaz de detectar amenazas bajo el mar

Sin duda, una de las grandes ventajas que ha traído la tecnología es el desarrollo de armamento militar, un elemento clave para muchos países, porque les permite fortalecer su defensa, proteger su soberanía y responder a nuevas amenazas.

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Uno de los principales beneficios de estos avances es que la tecnología ha hecho que el armamento sea cada vez más preciso y eficiente. Actualmente, existen sistemas capaces de detectar objetivos a grandes distancias, drones que realizan vigilancia en tiempo real y misiles guiados con altos niveles de exactitud. Todo esto contribuye a reducir errores y mejorar las operaciones militares.

Un ejemplo de ello es el Solus-XR, un vehículo submarino autónomo de gran tamaño, desarrollado por la empresa canadiense Cellula Robotics. Esta tecnología fue diseñada para realizar misiones marítimas de larga duración sin tripulación, especialmente en tareas de vigilancia, seguridad y exploración submarina.

En 2024 obtuvo la certificación MASS tras superar estrictas pruebas de seguridad y control operativo. Foto: Cellula Robotics.

El Solus-XR mide cerca de 11 metros de largo, 1,7 metros de ancho y pesa alrededor de ocho toneladas. Además, en 2024 obtuvo la certificación MASS, tras superar rigurosas evaluaciones relacionadas con seguridad, sistemas de control, procedimientos operativos y capacidades de los operadores. Este reconocimiento representa un importante avance en el desarrollo de tecnología marina autónoma.

El proyecto, respaldado por el Departamento de Defensa Nacional de Canadá, busca superar las limitaciones de las baterías de litio tradicionales mediante el uso de hidrógeno, gracias a su alta densidad energética. De esta manera, se elimina la necesidad de buques de apoyo y se reducen a cero las emisiones contaminantes.

El Solus-XR está diseñado para misiones de larga duración, vigilancia, monitoreo de infraestructuras críticas y exploración minera. Su tecnología le permite operar con gran discreción e incluso permanecer anclado al lecho marino mediante un innovador sistema de succión que ayuda a ahorrar energía.

Sus principales funciones incluyen vigilancia, seguridad marítima y exploración submarina. Foto: Cellula Robotics.

Este vehículo también permitirá explorar fosas oceánicas profundas, monitorear infraestructuras submarinas y recopilar datos de manera más eficiente, lo que contribuirá a enfrentar algunos de los desafíos más complejos de la industria oceanográfica. Además, la compañía aseguró que este avance impulsará el futuro de la exploración y protección de los océanos mediante soluciones tecnológicas innovadoras.

Su diseño modular permite integrar sistemas de autonomía de terceros y estaciones de reabastecimiento energético submarino. Asimismo, cuenta con aplicaciones tanto militares, como la detección de submarinos enemigos, e industriales, ya que puede inspeccionar tuberías submarinas y explorar yacimientos minerales en zonas remotas.