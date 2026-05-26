Cuidado con estos mensajes: expertos alertan por nuevas modalidades de estafa durante las elecciones 2026

Cuando se trata de eventos de gran impacto y alta participación ciudadana, los ciberdelincuentes suelen aprovechar el interés masivo para cometer estafas digitales y engañar a las personas mediante técnicas cada vez más sofisticadas. Debido a que el celular se ha convertido en uno de los principales medios de comunicación y almacenamiento de información, los datos que allí se guardan son de gran interés para los delincuentes.

Si lo llaman a pedirle este dato de su tarjeta bancaria, cuelgue de inmediato: podría ser víctima de una millonaria estafa

Por esta razón, de cara a las elecciones presidenciales, expertos en ciberseguridad emitieron una alerta sobre distintas modalidades de fraude que suelen intensificarse durante esta época, por lo que recomiendan prestar especial atención a las medidas de prevención.

Especialistas de SISAP advirtieron que los delincuentes están utilizando temas relacionados con las votaciones para engañar a los ciudadanos y obtener información sensible, claves bancarias e incluso acceso a cuentas de redes sociales.

Según los expertos, durante la temporada electoral aumenta considerablemente el flujo de información en plataformas digitales, una situación que facilita la propagación de enlaces maliciosos, páginas falsas y mensajes fraudulentos enviados a través de WhatsApp, correos electrónicos, mensajes de texto y redes sociales.

Entre las modalidades más frecuentes detectadas se encuentran supuestos subsidios del Gobierno, falsas citaciones para jurados de votación, mensajes que aparentan provenir de entidades oficiales, resultados electorales manipulados, encuestas fraudulentas y contenidos alterados con inteligencia artificial, como videos o audios falsos.

Los delincuentes utilizan temas relacionados con las votaciones para engañar a los ciudadanos y obtener datos personales o acceso a cuentas. Foto: Getty Images

José Amado, gerente de identidades digitales de SISAP, explicó que este tipo de coyunturas suele ser aprovechado por organizaciones criminales con fines económicos o ideológicos.

“En este escenario aumentan las posibilidades de robo de identidad, fraude financiero y campañas de desinformación que buscan manipular la percepción de los votantes”, señaló el experto.

Los especialistas también alertaron sobre el uso creciente de herramientas de inteligencia artificial para hacer más sofisticados los ataques digitales. Actualmente, los delincuentes pueden crear sitios web casi idénticos a los oficiales, generar mensajes más creíbles e incluso imitar voces o contenidos audiovisuales de figuras públicas.

Además del robo de información, estas campañas también buscan difundir noticias falsas y generar confusión entre los ciudadanos durante el proceso electoral.

Los ciberdelincuentes aprovechan eventos de alta participación, como las elecciones presidenciales, para aumentar las estafas digitales. Foto: Getty Images

Frente a este panorama, los expertos recomendaron reforzar las medidas de seguridad digital y desconfiar de mensajes alarmistas o que generen presión inmediata para hacer clic en enlaces o descargar archivos.

Entre las principales recomendaciones están verificar siempre la información en canales oficiales, evitar abrir enlaces enviados por cadenas de WhatsApp o SMS, revisar cuidadosamente las direcciones web y no compartir contenido sin confirmar previamente su autenticidad.

También aconsejan fortalecer la seguridad de correos electrónicos, redes sociales y aplicaciones bancarias mediante el uso de contraseñas seguras y sistemas de verificación en dos pasos.