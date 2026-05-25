El debate sobre la vida más allá del planeta Tierra cada vez toma más fuerza con los recién desclasificados archivos UAP de Estados Unidos y ahora ha dado un giro inesperado tras las declaraciones de Hal Puthoff, un científico con un pasado vinculado a la inteligencia estadounidense (NSA y CIA).

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Durante una charla en el pódcast The Diary of a CEO, Puthoff sugirió que el gobierno de Estados Unidos ha recuperado restos de naves y, con ellos, evidencias de diversas especies biológicas.

Aunque el físico aclara que no ha tocado estas pruebas con sus propias manos, sostiene que los testimonios de quienes trabajaron en misiones secretas de rescate de ovnis son totalmente fiables.

El catálogo de lo desconocido: cuatro perfiles distintos

“Existen al menos cuatro tipos diferentes de vida. No he tenido acceso directo a eso, pero confío en las personas con quienes he hablado”, comentó Puthoff.

Grises, nórdicos, reptilianos e insectoides: los cuatro tipos de vida no humana que describe Puthoff. Foto: @TheDiaryOfACEO

A lo largo de décadas de supuestas operaciones de recuperación, han surgido descripciones recurrentes sobre los tripulantes de estos objetos. Según los datos aportados por colegas de Puthoff, como el físico Eric Davis, habría al menos cuatro grupos diferenciados:

Los “grises”: Quizá los más famosos en la cultura popular. Se describen como seres pequeños, de piel sin vello y ojos negros desproporcionadamente grandes.

Quizá los más famosos en la cultura popular. Se describen como seres pequeños, de piel sin vello y ojos negros desproporcionadamente grandes. Los “nórdicos”: Llamados así por su asombroso parecido con los humanos del norte de Europa. Son altos (alrededor de 1,80 metros), rubios y de ojos claros.

Llamados así por su asombroso parecido con los humanos del norte de Europa. Son altos (alrededor de 1,80 metros), rubios y de ojos claros. Los “reptilianos”: Criaturas que caminan erguidas, pero cuya piel es escamosa, similar a la de un lagarto, e incluso poseen colas largas. Tienen una estatura similar a la humana.

Criaturas que caminan erguidas, pero cuya piel es escamosa, similar a la de un lagarto, e incluso poseen colas largas. Tienen una estatura similar a la humana. Los “insectoides”: Seres cuya apariencia recuerda a una mantis religiosa de gran tamaño.

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Voces que rompen el silencio oficial

Puthoff no es el único que ha puesto este tema sobre la mesa; durante la conversación también estuvo Dan Farah, un cineasta que recientemente estrenó el documental The Age of Disclosure.

Farah asegura que funcionarios de inteligencia le confirmaron la existencia de cuerpos no humanos rescatados de naves accidentadas, algunas de las cuales habrían sido naves no tripuladas (drones avanzados de origen desconocido).

La postura del Pentágono y el futuro de la transparencia

A pesar de la acumulación de testimonios de exmilitares y científicos, la versión oficial del Pentágono sigue siendo de escepticismo absoluto. Tanto autoridades cómo otras entidades mantienen que no hay “evidencia verificable” —es decir, pruebas físicas que puedan ser analizadas públicamente y confirmadas por la ciencia convencional— sobre tecnología o vida alienígena.