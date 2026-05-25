No lo abra ni lo reenvíe: esto es lo que debería hacer si recibe un mensaje de un número desconocido en WhatsApp

En algún momento, muchas personas han recibido en WhatsApp mensajes provenientes de números desconocidos. Este tipo de comunicaciones se ha convertido en una de las estrategias más utilizadas por los ciberdelincuentes para llevar a cabo actividades fraudulentas como engaños y estafas digitales.

La función de WhatsApp que debería restringir para evitar que delincuentes lo estafen con un simple mensaje

A través de estas comunicaciones, los criminales intentan obtener datos personales, engañar o introducir programas maliciosos en los dispositivos móviles, poniendo en riesgo tanto la privacidad como la seguridad financiera de las personas.

Muchos de estos mensajes incluyen enlaces sospechosos, archivos adjuntos o supuestas promociones y beneficios que buscan llamar la atención. Sin embargo, detrás de estas tácticas, algunos delincuentes se hacen pasar por empresas reconocidas, entidades oficiales o contactos cercanos para generar confianza y facilitar el fraude.

Las estafas en WhatsApp aumentan cada vez más, debido a los avances de la tecnología. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Frente a este panorama, el soporte oficial de WhatsApp recomienda actuar con precaución frente a cualquier mensaje inesperado. La principal medida de seguridad consiste en evitar abrir enlaces, descargar archivos o reenviar contenidos provenientes de remitentes desconocidos o sospechosos.

¿Qué debería hacer si recibe un mensaje fraudulento en WhatsApp?

Ante la recepción de un mensaje sospechoso, el primer paso consiste en conservar la calma y evitar cualquier tipo de interacción con el contenido. Si el texto resulta extraño o demasiado atractivo para ser real, lo más recomendable es no abrirlo, responderlo ni compartirlo.

Estos métodos ayudan a verificar si alguien está intentando estafarlo. Foto: Montaje: Semana con fotos de Getty Images

También es fundamental observar con atención el remitente, el estilo del mensaje y cualquier enlace adjunto antes de tomar una decisión.

Cuando existan dudas sobre la identidad de la persona que envía el mensaje, lo más seguro es verificar la información a través de otro medio de comunicación. Una llamada telefónica o incluso una videollamada pueden servir para confirmar si realmente se trata del contacto esperado y así evitar posibles engaños.

Si no se obtiene respuesta o no es posible validar la identidad del remitente, la opción más prudente es reportar el mensaje dentro de la aplicación y bloquear el número de inmediato. Posteriormente, recomiendan eliminar la conversación para reducir cualquier riesgo de exposición o interacción accidental.

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Otro método de protección consiste en realizar una verificación activa de identidad cuando un número desconocido inicia contacto. Esto puede hacerse mediante preguntas específicas cuya respuesta solo conozca la persona real, lo que ayuda a detectar intentos de suplantación de identidad.

De igual manera, solicitar una llamada o videollamada es una estrategia efectiva para confirmar quién está detrás del mensaje. Este tipo de interacción directa suele evitarse por parte de estafadores, lo que contribuye a reducir el riesgo de fraudes digitales.