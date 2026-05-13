Sale a la luz peligrosa estafa que desocupa cuentas bancarias en segundos con una transferencia inesperada

Si recibió un dinero inesperado en su cuenta bancaria, preste mucha atención, ya que detrás de esa consignación podrían estar actuando delincuentes. Aunque muchas personas creen que se trata de una “ayuda divina” o de un simple error, en realidad podría ser una nueva modalidad de estafa, especialmente si luego alguien lo contacta por redes sociales o aplicaciones de mensajería para pedir la devolución del dinero.

Preste atención si este mensaje aparece de forma inesperada en su celular: podría afectar llamadas y datos móviles

Lo que más llama la atención es la historia que utilizan para generar empatía y convencer rápidamente a la víctima. Los delincuentes suelen presentarse como personas desesperadas, asegurando que el dinero estaba destinado a cubrir una emergencia médica, pagar servicios o cumplir con una obligación urgente.

Sin embargo, lo que aparenta ser un simple error bancario podría convertirse en una trampa diseñada para comprometer el dinero y los datos de la persona. Este engaño se basa en la llamada “ingeniería social”, una técnica utilizada por ciberdelincuentes para manipular emocionalmente a sus víctimas. A través de mensajes cargados de presión y desesperación, intentan que la persona actúe sin analizar la situación.

Las transferencias digitales han transformado la forma en que las personas realizan pagos y envíos de dinero. Foto: Getty Images

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), esto ocurre con “el fin de obtener información bancaria, para realizar transacciones en su nombre”.

Además, este tipo de mensajes suele estar acompañado de frases como “necesito el dinero ya” o “fue un error muy grave”, con el objetivo de generar ansiedad y apresurar la decisión de la víctima. Así, los delincuentes buscan impedir que la persona consulte primero con su banco o verifique el verdadero origen de la transferencia.

A través de mensajes cargados de presión y desesperación, intentan que la persona actúe sin analizar la situación. Foto: Getty Images

¿Por qué es peligroso devolver el dinero?

Los expertos advierten que devolver ese dinero sin verificar su origen puede traer graves consecuencias económicas y legales. Una de las principales razones es que la persona podría terminar actuando, sin saberlo, como una “mula de dinero”, ayudando a los delincuentes a mover recursos obtenidos de manera ilegal hacia otras cuentas para dificultar el rastreo de las autoridades.

A su vez, en algunos casos el dinero recibido no proviene de un error, sino de un crédito solicitado fraudulentamente usando los datos de la víctima. Esto significa que, al reenviar el dinero al supuesto afectado, la persona estaría entregando recursos de un préstamo adquirido a su nombre y que luego deberá pagar al banco, incluyendo intereses, pese a nunca haberlo solicitado.

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¿Qué hacer si recibió una transferencia sospechosa?

Cuando una persona encuentra dinero inesperado en su cuenta y comienza a recibir mensajes insistentes para devolverlo, Nequi recomienda actuar con cautela y evitar tomar decisiones apresuradas. La principal recomendación es no utilizar, retirar ni transferir el dinero mientras se aclara el origen de la consignación.

También aconsejan cortar cualquier tipo de comunicación con desconocidos que intenten presionar emocionalmente. En lugar de responder, lo más seguro es contactar directamente al banco e informar sobre el movimiento sospechoso para solicitar una reversión formal, un proceso que permite dejar constancia legal de que el titular de la cuenta no tuvo participación en la transacción.