Antes de retirar dinero de un cajero automático, fíjese en estos detalles: podrían ser trampas para robar sus cuentas bancarias

¿Sabía que cualquier persona puede convertirse en víctima de delincuentes incluso al hacer actividades cotidianas como retirar dinero de un cajero automático? Con los avances tecnológicos, son muchas las modalidades de fraude que han sido diseñadas para robar cuentas bancarias de sus víctimas, por lo que este tema no debe tomarse a la ligera, ya que las consecuencias pueden ser graves.

Si recibió un correo con estos detalles, tenga cuidado: delincuentes usan este anzuelo para vaciar cuentas bancarias

A pesar de que las entidades bancarias se esfuerzan por proteger estas máquinas, los criminales suelen recurrir a técnicas de manipulación emocional para que la víctima misma facilite el fraude. Buscan persuadir a la persona para controlar sus cuentas sin que esta lo perciba. Por eso, la seguridad en cada transacción es clave.

Una de las modalidades delictivas que más ha llamado la atención, especialmente en lugares como terminales de aeropuertos y estaciones de servicio de autoservicio, es el robo de información bancaria, que se aprovecha de las débiles medidas de seguridad de algunos cajeros automáticos cuando sus sistemas carecen de un cifrado adecuado.

Los cajeros automáticos también se han convertido en un objetivo frecuente de los ciberdelincuentes. Foto: Getty Images/iStockphoto

Se trata de la instalación de dispositivos falsos diseñados exclusivamente para capturar datos bancarios. Aunque no es frecuente, en algunos casos organizaciones delictivas lograron ubicar estos equipos en espacios públicos, donde simulaban funcionar con normalidad. Sin embargo, su verdadero objetivo era registrar la información de las tarjetas y los códigos PIN ingresados por los usuarios.

Tras recopilar los datos, el sistema muestra un mensaje de error que impide completar la transacción, generando confusión. Estos cajeros fraudulentos, aparentemente inofensivos, permitían a los delincuentes obtener un flujo constante de información sensible. Al estar ubicados en zonas de alto tránsito, muchos usuarios no sospechaban del engaño, incluso cuando notaban que otros tampoco lograban retirar dinero.

Los delincuentes aprovechan la tecnología para alterar los cajeros automáticos. Foto: Getty Images

Sin embargo, según la empresa especializada en seguridad informática McAfee, muchas veces el interés de los delincuentes no se limita a lo que aparece en la pantalla. Estos “observadores” pueden incluso seguir los movimientos de los dedos de sus víctimas con la intención de descubrir contraseñas o credenciales de acceso.

Lo más preocupante de esta situación es que, en muchas ocasiones, la vigilancia pasa desapercibida, especialmente en espacios públicos con gran afluencia de personas.

Ante estos riesgos, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) aconseja mantenerse alerta al entorno, observar a quienes están cerca, evitar que otros vean la operación y revisar si hay cámaras o dispositivos inusuales.