El equipo especializado de la Policía Nacional, conocido como CSIRT-PONAL, ha emitido una señal de alarma sobre diversas estrategias delictivas que circulan en el territorio nacional.

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Se trata de la propagación de “malware” o programas malintencionados, que son básicamente herramientas digitales diseñadas para infiltrarse en computadores o celulares con el fin de manipularlos o robar información sin que el dueño se dé cuenta.

Las “huellas digitales” que delatan a los atacantes

El informe de la Policía Nacional señala que: “¡Alerta! Indicadores de compromiso de campañas maliciosas”; asimismo, viene acompañado de que “se han detectado múltiples indicadores de compromiso asociados con campañas de malware en Colombia, los cuales podrían afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información”.

Autoridades advirtieron sobre múltiples señales digitales que evidencian posibles ataques informáticos en el país. Foto: Ministerio de Defensa Nacional / CSIRT Policía

Para frenar estos ataques, los expertos han identificado lo que técnicamente llaman “Indicadores de Compromiso” (IoC por sus siglas en inglés). Para entenderlo de forma sencilla, estos indicadores son como las huellas dactilares o los rastros que dejan los delincuentes después de cometer un robo; al reconocer estos patrones, las autoridades pueden saber si un dispositivo ha sido “contagiado” por alguna de estas campañas maliciosas.

La gravedad de esta situación radica en que el ataque busca vulnerar tres pilares básicos de la vida digital:

La privacidad

La veracidad

El acceso

Expertos en ciberseguridad recomiendan mantener el antivirus y el sistema de los dispositivos actualizados, no abrir archivos o enlaces sospechosos, desconfiar de correos o mensajes desconocidos y hacer copias de seguridad para proteger la información.

¿Cómo protegerse y a dónde se debe acudir?

Si sospecha que su dispositivo está bajo control de terceros o quiere verificar los rastros de estas campañas, las autoridades han puesto a disposición un listado detallado de estas “huellas digitales” en su portal oficial.

La Policía informó que existe un portal oficial con “huellas digitales” para verificar si un dispositivo fue comprometido. Foto: Getty Images

Además de necesitar asistencia directa o reportar una irregularidad, se puede contactar a la Policía Nacional a través de los siguientes canales: