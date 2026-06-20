Misión de rescate científica: el mamífero marino más amenazado del mundo recibe un “salvavidas” ante su posible extinción

La vaquita marina se encuentra en una situación crítica, con apenas un puñado de ejemplares nadando en las aguas del norte del golfo de California, en México.

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Este pequeño animal que no supera el metro y medio de largo, es el cetáceo (el grupo de los delfines y ballenas) más pequeño que existe y se distingue por unas características manchas oscuras alrededor de sus ojos y boca.

Sin embargo, su supervivencia pende de un hilo debido a las redes de pesca ilegales destinadas a capturar otro pez llamado totoaba, cuyo comercio en el mercado negro es sumamente lucrativo.

Un archivo virtual para la posteridad

Ante la posibilidad real de que la especie desaparezca para siempre, un grupo de científicos de la Universidad Atlántica de Florida (FAU) ha decidido crear un “salvavidas” tecnológico. A través de un complejo proceso de escaneo, han logrado preservar digitalmente el esqueleto de una vaquita hembra que fue recolectado originalmente en 1966. Este proyecto busca mantener un registro detallado y también inspirar esfuerzo de conservación global antes de que sea demasiado tarde.

Un equipo de la Universidad Atlántica de Florida digitalizó el esqueleto de una vaquita hembra como medida de conservación urgente. Foto: Jamie Knaub, Universidad Atlántica de Florida.

Sobre la importancia de este avance, Jamie Knaub, investigadora principal del proyecto, destacó que: “Al combinar tecnologías de imagen avanzadas con el intercambio de datos de acceso abierto, este proyecto no solo salvaguarda un valioso registro de uno de los mamíferos marinos más amenazados del planeta, sino que también hace que esa información sea accesible para todos”.

Tecnología que ve lo invisible

Para lograr este modelo tridimensional, los expertos utilizaron herramientas de imagen de última generación que permiten observar detalles imposibles de ver a simple vista. Entre ellas se encuentran:

Tomografía Computarizada (CT): Es similar a las radiografías médicas que usan rayos X para crear imágenes de “cortes” o secciones transversales de un cuerpo.

Es similar a las radiografías médicas que usan rayos X para crear imágenes de “cortes” o secciones transversales de un cuerpo. Micro-CT: Una tecnología aún más potente que puede captar estructuras microscópicas. Para que nos hagamos una idea, puede detectar detalles más pequeños que el grosor de un cabello humano.

La doctora Marianne E. Porter, profesora de la FAU, explicó la complejidad del trabajo: “Al integrar la TC médica, la micro-TC y la fotografía de alta resolución, pudimos reconstruir tanto la morfología externa como la arquitectura interna de cada hueso de una manera que preserva la fidelidad anatómica sin dejar de ser totalmente interactiva en forma digital”.

Ciencia compartida para la educación

El resultado de este esfuerzo es un conjunto de miles de imágenes que se han transformado en réplicas digitales exactas que pueden ser rotadas, ampliadas y estudiadas desde cualquier ángulo sin dañar el frágil esqueleto original.

Lo más relevante es que este conocimiento no se quedará bajo llave. Los modelos 3D se han subido a una plataforma pública llamada MorphoSource, para que museos, escuelas y programas educativos de todo el mundo puedan utilizarlos.

La información digital de la vaquita marina ahora está disponible para museos y escuelas de todo el mundo. Foto: VaquitaCPR

Tricia L. Meredith, coautora del estudio, subrayó que contar con la tecnología adecuada fue la clave del éxito: “Tener acceso a sistemas de micro-CT de alta resolución, junto con la experiencia para procesar y reconstruir conjuntos de datos grandes y complejos, fue esencial para transformar los datos de escaneo sin procesar en modelos 3D utilizables”.

Con este archivo digital, la vaquita marina ha ganado una oportunidad de ser conocida y recordada por las futuras generaciones, sirviendo como un poderoso recordatorio de la crisis de biodiversidad que enfrentan nuestros océanos.