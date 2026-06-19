El error más grande que aprovechan para obtener claves de cuentas bancarias, correos y aplicaciones importantes

Muchas personas ven su correo electrónico simplemente como un buzón digital para recibir mensajes, sin darse cuenta de que, en realidad, es el centro de mando de su identidad en internet. Ante ello, se ha advertido que un hábito muy extendido y aparentemente inofensivo está facilitando que delincuentes tomen el control de todos los datos de una persona en la red.

“Me hackearon el mail”: esta es la llave maestra que podría hacerle perder todo si deja de tener su control

El error más crítico que detectan los especialistas de ESET Latinoamérica no tiene que ver con un proceso tecnológico complejo, sino con algo tan simple como repetir la misma contraseña en diferentes sitios web.

Al usar una especie de “llave universal”, se les facilita el trabajo a los ciberdelincuentes. Si logran descubrir la contraseña de un servicio poco importante o de un registro secundario, automáticamente obtienen acceso a las cuentas bancarias, redes sociales y plataformas de entretenimiento de una persona.

Los usuarios ignoran las advertencias y repiten las claves más inseguras, facilitando la vida a los ciberdelincuentes. Foto: DW

Cuando alguien logra vulnerar el correo electrónico, se produce lo que los expertos llaman un “efecto dominó”. Como la inmensa mayoría de las aplicaciones utilizan el correo para recuperar accesos, restablecer contraseñas o confirmar identidades, una sola brecha de seguridad basta para perder, de forma consecutiva, el control sobre WhatsApp, Instagram, suscripciones de Netflix e incluso las aplicaciones financieras en las que se guarda el dinero.

Las cinco señales para detectarlo

Detectar la intrusión a tiempo es vital, aunque no siempre es evidente que alguien más está usando la información.

Una clave utilizada en diferentes plataformas puede facilitar el acceso de delincuentes a información sensible. Foto: NurPhoto via Getty Images

Si se sospecha de alguna de estas cinco pistas clave, es importante tener precaución:

Bloqueo inesperado de acceso: Ocurre cuando se intenta ingresar con la contraseña de siempre y el sistema simplemente no la reconoce, lo que suele indicar que el intruso ya la cambió. Avisos y notificaciones extrañas: Se reciben correos oficiales que alertan sobre inicios de sesión sospechosos desde un país, ubicación o dispositivo que no pertenecen al usuario. Mensajes “fantasma” en los chats: Amigos, familiares o contactos alertan que están recibiendo correos o mensajes con enlaces extraños enviados desde una cuenta, aunque su propietario asegura que nunca los escribió. Cambios silenciosos en el perfil: Al revisar la configuración, notas la aparición de números de teléfono nuevos, correos de recuperación desconocidos o reglas de reenvío automático que el propietario no configuró. Movimientos inusuales en otras cuentas: Presencias de actividad sospechosa, cierres de sesión repentinos o intentos de restablecer la clave en tus redes sociales o portales bancarios vinculados.

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Plan de acción rápido para blindar la cuenta

Si cree que su privacidad ha sido vulnerada y que un extraño ingresó sin permiso, debe actuar con la máxima rapidez.

El primer paso consiste en intentar retomar el control del acceso directamente desde la página oficial del servicio afectado.

Una vez dentro, es fundamental crear una contraseña totalmente nueva y única para esa cuenta, procurando no reutilizarla en ningún otro sitio de internet. El paso final para expulsar a cualquier intruso es buscar la opción de configuración que permite cerrar todas las sesiones abiertas en otros dispositivos.

Esto cerrará de inmediato cualquier sesión iniciada en un celular o computador ajeno que todavía esté conectado a su información.