Una cuenta de correo electrónico comprometida puede convertirse en el punto de partida para una cadena de problemas que va mucho más allá de los mensajes almacenados en la bandeja de entrada.

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Redes sociales, plataformas de entretenimiento, aplicaciones financieras e incluso cuentas bancarias pueden quedar expuestas cuando un ciberdelincuente obtiene acceso al correo principal de una persona.

La razón que explican los expertos es que la mayoría de los servicios digitales utilizan el correo electrónico como mecanismo de identificación, recuperación de contraseñas y validación de cambios importantes. Por eso, especialistas en ciberseguridad advierten que perder el control de esta cuenta equivale a entregar la llave de acceso a buena parte de la vida digital.

“Hoy el mail dejó de ser solo una herramienta de comunicación para convertirse en la puerta de entrada a tu vida digital”, explicó Mario Micucci, investigador de ESET Latinoamérica.

Cuando el problema no se limita al correo

En muchos casos, las víctimas descubren que su correo fue vulnerado cuando ya comenzaron a presentarse situaciones extrañas en otros servicios. Solicitudes de cambio de contraseña que nunca realizaron, alertas de acceso desde dispositivos desconocidos o mensajes enviados a contactos sin autorización son algunas de las señales más frecuentes.

Los expertos señalan que los delincuentes suelen actuar con rapidez una vez obtienen acceso a una cuenta. Entre las primeras acciones está intentar ingresar a perfiles de redes sociales, servicios de streaming, aplicaciones de mensajería o plataformas financieras utilizando las opciones de recuperación de contraseña asociadas al correo comprometido.

Cambios de contraseña inesperados pueden ser una alerta de que el correo fue comprometido. Foto: Getty Images

Incluso, es posible que el atacante modifique datos de recuperación, agregue nuevos números telefónicos o configure reglas automáticas para ocultar su actividad dentro de la cuenta, dificultando que el usuario detecte el problema de inmediato.

Según Micucci, “ya no alcanza con tener cuidado”, debido a que muchas amenazas actuales están diseñadas para pasar desapercibidas incluso para usuarios experimentados.

Las primeras horas son decisivas

Recuperar el control de la cuenta debe ser la prioridad apenas se sospecha de una intrusión. Si todavía es posible ingresar al correo, lo recomendable es modificar la contraseña de inmediato y cerrar todas las sesiones activas en otros dispositivos.

En caso de que el acceso ya haya sido bloqueado por el atacante, los especialistas aconsejan utilizar las herramientas oficiales de recuperación que ofrecen proveedores como Gmail u Outlook.

Una vez restablecido el acceso, el siguiente paso es activar la autenticación en dos factores. Este sistema añade una capa adicional de protección al exigir un segundo método de verificación, como un código temporal enviado al celular.

Posteriormente, resulta fundamental revisar qué otros servicios están vinculados al correo afectado. Cambiar las contraseñas de redes sociales, plataformas de pagos, servicios de entretenimiento y aplicaciones de trabajo puede evitar que el incidente se extienda a otras cuentas.

Cómo suelen obtener acceso los ciberdelincuentes

Los especialistas explican que existen varias puertas de entrada utilizadas por los atacantes. Una de las más comunes son los correos fraudulentos que imitan mensajes legítimos para engañar a las personas y obtener sus credenciales.

También es frecuente que los usuarios reutilicen la misma contraseña en múltiples plataformas. Cuando una de esas páginas sufre una filtración de datos, los delincuentes prueban automáticamente esas claves en otros servicios hasta encontrar accesos válidos.

Reutilizar contraseñas sigue siendo uno de los riesgos más comunes. Foto: Getty Images/iStockphoto

Otro riesgo importante proviene de programas maliciosos instalados sin conocimiento del usuario. Estos pueden registrar contraseñas o recopilar información sensible almacenada en los dispositivos.

Para reducir las probabilidades de sufrir este tipo de incidentes, los expertos recomiendan utilizar claves únicas para cada servicio, activar la verificación en dos pasos, mantener actualizados los dispositivos y desconfiar de enlaces o archivos recibidos inesperadamente.

“Muchas amenazas están diseñadas para pasar desapercibidas incluso para usuarios atentos”, recordó Micucci, quien insiste en que la protección del correo electrónico se ha convertido en una de las medidas más importantes para preservar la seguridad digital.