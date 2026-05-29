Los errores que pueden facilitar el hackeo de su celular: así puede protegerlo para evitar el robo de datos sensibles

Hoy en día, los celulares se han convertido en una herramienta indispensable para trabajar, estudiar, comunicarse, realizar pagos y almacenar información personal. Sin embargo, la gran cantidad de datos que contienen también los convierte en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes.

Si tiene instaladas estas aplicaciones en su celular, elimínelas cuanto antes: podría ser víctima de una estafa bancaria

Desde el robo de contraseñas hasta el espionaje de conversaciones y el acceso a cuentas bancarias, los ataques informáticos a dispositivos móviles son cada vez más frecuentes y sofisticados. Aunque muchas personas creen que solo los computadores pueden ser hackeados, la realidad es que los smartphones también están expuestos a múltiples riesgos digitales.

Los delincuentes informáticos buscan obtener información sensible como contraseñas, datos bancarios, fotos y documentos. Incluso, en algunos casos, pueden acceder a la cámara y al micrófono del dispositivo.

Por esta razón, proteger el celular de posibles ataques es fundamental. Los ciberdelincuentes suelen utilizar métodos como mensajes fraudulentos (phishing y smishing), aplicaciones falsas, redes wifi públicas inseguras, intercambio de SIM, software espía y ataques avanzados que aprovechan fallas en el sistema operativo.

La gran cantidad de datos que contienen los smartphones los convierte en objetivos atractivos para los ciberdelincuentes. Foto: Getty Images/iStockphoto

Entre las señales que podrían indicar que un celular ha sido hackeado se encuentran el rápido consumo de batería, el aumento inusual en el uso de datos móviles, el sobrecalentamiento del dispositivo, la aparición de aplicaciones desconocidas, anuncios emergentes constantes, actividad sospechosa en cuentas personales, lentitud del sistema o la desactivación del software de seguridad.

Aunque estos síntomas también pueden estar relacionados con fallas normales del teléfono, es importante prestar atención y tomar medidas para proteger la información personal.

De acuerdo con lo recopilado por la empresa de ciberseguridad McAfee, una de las recomendaciones más importantes es activar métodos de bloqueo como huella dactilar, reconocimiento facial o PIN, además de utilizar contraseñas seguras y autenticación en dos pasos.

Aunque algunos síntomas pueden ser fallas normales del teléfono, es importante investigar cualquier comportamiento extraño. Foto: Getty Images

También se aconseja descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales como Google Play o App Store, ya que cuentan con mayores controles de seguridad.

Asimismo, es importante aprender a bloquear o borrar el celular de forma remota en caso de pérdida, así como mantener el sistema operativo y las aplicaciones siempre actualizadas para corregir vulnerabilidades de seguridad.

Finalmente, los expertos recomiendan eliminar las aplicaciones que ya no se utilizan e instalar software de protección que ayude a reforzar la seguridad de los datos personales y financieros.