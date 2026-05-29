Veterano de la Nasa lanzó inquietante declaración sobre la existencia de los extraterrestres: “Tienen que estar ahí”

Uno de los ingenieros y científicos con mayor trayectoria dentro de la Nasa, Gentry Lee, aseguró que la existencia de vida extraterrestre es altamente probable debido a la inmensidad del universo. Lee, quien ingresó a la agencia espacial en 1968 y participado en importantes proyectos de exploración a Marte, explicó que las posibilidades matemáticas y astronómicas apuntan a que podrían existir otras formas de vida más allá de la Tierra.

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No obstante, el experto fue enfático al afirmar que hasta el momento no existe ninguna prueba real que confirme la visita de extraterrestres a la Tierra. Durante una conferencia realizada en la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS), en Phoenix, señaló que no hay evidencias científicas que demuestren la presencia de seres alienígenas o de tecnología proveniente de otros mundos en la Tierra.

A pesar de descartar los relatos sobre ovnis y visitas extraterrestres, Lee mantiene la convicción de que “no estamos solos”. Después de décadas dedicadas al diseño de sondas espaciales y a la exploración de planetas lejanos, considera que la vida fuera de la Tierra “tiene que estar ahí en alguna parte”.

El experto fue enfático al afirmar que hasta el momento no existe ninguna prueba real que confirme la visita de extraterrestres a la Tierra. Foto: Getty Images

En la búsqueda de vida, los científicos han centrado su atención en planetas con características similares a las de nuestro mundo. Uno de los casos más estudiados es TRAPPIST-1e, un exoplaneta rocoso situado a unos 40 años luz de distancia que se encuentra dentro de la llamada “zona habitable” de su estrella, una región donde las temperaturas podrían permitir condiciones favorables para la vida.

Otro de los cuerpos celestes que ha despertado gran interés es K2-18b, un enorme planeta oceánico localizado a 124 años luz de la Tierra. Investigaciones recientes detectaron en su atmósfera compuestos químicos que algunos expertos consideran potencialmente relacionados con procesos biológicos.

Los científicos han centrado su atención en planetas con características similares a las de nuestro mundo. Foto: Getty Images / VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Gentry Lee considera que, si algún día la humanidad descubre vida extraterrestre, es muy probable que esta sea completamente diferente a cualquier organismo conocido en la Tierra. El científico explicó que toda la vida terrestre comparte una misma base biológica sustentada en el ADN, desde los seres humanos hasta los microorganismos más simples.

Por ello, planteó que una civilización alienígena podría percibir la biodiversidad terrestre como algo repetitivo, al notar que todas las especies utilizan el mismo mecanismo molecular para existir y reproducirse.

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Además, Lee destacó que las observaciones realizadas por telescopios espaciales como Kepler han permitido descubrir una enorme cantidad de planetas orbitando otras estrellas de la galaxia.

Según explicó, el número de mundos detectados sugiere que la Vía Láctea podría albergar cerca de un billón de planetas. Ante una cifra tan gigantesca, el ingeniero considera prácticamente imposible que la vida haya surgido únicamente en la Tierra, lo que refuerza la idea de que existan otras formas de vida dispersas por el universo.