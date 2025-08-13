Suscribirse

Ciencia

El telescopio James Webb descubre el planeta ‘gemelo’ de la Tierra que pierde posibilidades de tener agua; un mundo a 40 años luz

Los científicos están motivados a buscar indicios de atmósferas en los exoplanetas.

Redacción Tecnología
13 de agosto de 2025, 9:10 p. m.
Esta concepción artística muestra al planeta TRAPPIST-1 d pasando frente a su turbulenta estrella, con otros miembros del compacto sistema mostrados en el fondo.
Esta concepción artística muestra al planeta TRAPPIST-1 d pasando frente a su turbulenta estrella, con otros miembros del compacto sistema mostrados en el fondo. | Foto: Europa Press

El exoplaneta rocoso y similar a la Tierra TRAPPIST-1 d, ubicado en zona habitable de su sistema, carece de una atmósfera similar a la terrestre, lo que complica que haya agua líquida en superficie.

Es la conclusión de un nuevo estudio sobre este sistema a 40 años luz de distancia y con siete planetas de tamaño similar a la Tierra, realizado con el telescopio espacial James Webb y que se publica en The Astrophysical Journal.

“En este momento podemos descartar TRAPPIST-1 d de la lista de posibles gemelos o primos de la Tierra”, afirmó en un comunicado la autora principal, Caroline Piaulet-Ghorayeb, de la Universidad de Chicago y del Instituto Trottier para la Investigación de Exoplanetas (IREx) de la Universidad de Montreal.

Concepto artístico del recién descubierto exoplaneta del tamaño de la Tierra SPECULOOS-3 b orbitando su estrella enana roja.
Concepto artístico del recién descubierto exoplaneta del tamaño de la Tierra SPECULOOS-3 b orbitando su estrella enana roja. | Foto: X/@cyndigrnd
Científicos creen que hay más posibilidades de encontrar un mundo que pueda ser habitado por los humanos.
Científicos creen que hay más posibilidades de encontrar un mundo que pueda ser habitado por los humanos. | Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

En plena zona templada

Debido a que la estrella de este sistema es una enana roja tenue y relativamente fría, la “zona habitable” -donde la temperatura del planeta podría ser la ideal, lo que permitiría la presencia de agua líquida en su superficie- se encuentra mucho más cerca de la estrella que en nuestro sistema solar.

TRAPPIST-1 d, el tercer planeta desde la enana roja, se encuentra en la cúspide de esa zona templada; sin embargo, su distancia a su estrella es de tan solo el 2 % de la distancia de la Tierra al Sol. TRAPPIST-1 d completa una órbita completa alrededor de su estrella, su año, en tan solo cuatro días terrestres.

El instrumento NIRSpec (espectrógrafo de infrarrojo cercano) del Webb no detectó moléculas de TRAPPIST-1 d comunes en la atmósfera terrestre, como agua, metano o dióxido de carbono. Sin embargo, Piaulet-Ghorayeb describió varias posibilidades para el exoplaneta que permanecen abiertas para estudios de seguimiento.

Contexto: La nueva teoría que cambiaría la astronomía: un agujero gigante rodearía la Tierra y sería clave para resolver la edad del universo

Existen varias razones posibles por las que no detectamos atmósfera alrededor de TRAPPIST-1 d. Podría tener una atmósfera extremadamente tenue, difícil de detectar, similar a la de Marte. También podría tener nubes muy densas a gran altitud que impiden la detección de firmas atmosféricas específicas, algo más parecido a Venus. O podría ser una roca estéril, sin atmósfera alguna, dijo Piaulet-Ghorayeb.

Una estrella volátil

Sea cual sea el caso de TRAPPIST-1 d, es difícil ser un planeta en órbita alrededor de una estrella enana roja. TRAPPIST-1, la estrella anfitriona del sistema, es conocida por su volatilidad, que a menudo libera destellos de radiación de alta energía con el potencial de despojar a sus planetas pequeños, especialmente a los que orbitan más cerca.

Sin embargo, los científicos están motivados a buscar indicios de atmósferas en los planetas de TRAPPIST-1 porque las estrellas enanas rojas son las estrellas más comunes en nuestra galaxia. Si los planetas logran mantener una atmósfera aquí, bajo ondas de intensa radiación estelar, podrían, como dice el refrán, llegar a cualquier lugar.

El telescopio espacial James Webb es un observatorio espacial de última generación.
El telescopio espacial James Webb es un observatorio espacial de última generación. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Las observaciones del Webb de los planetas exteriores de TRAPPIST-1 continúan. Por un lado, los planetas e, f, g y h podrían tener mayores probabilidades de tener atmósferas porque están más alejados de las erupciones energéticas de su estrella anfitriona. Sin embargo, su distancia y su entorno más frío dificultarán la detección de las firmas atmosféricas, incluso con los instrumentos infrarrojos del telescopio Webb.

“No se ha perdido toda esperanza en cuanto a las atmósferas alrededor de los planetas TRAPPIST-1”, declaró Piaulet-Ghorayeb. “Si bien no encontramos una firma atmosférica grande y definida en el planeta d, aún existe la posibilidad de que los planetas exteriores contengan mucha agua y otros componentes atmosféricos”.

*Con información de Europa Press.

