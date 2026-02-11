Ciencia

“Alerta de descubrimiento”: Nasa encontró un exoplaneta ‘Tierra congelada’: servirá para buscar mundos similares al nuestro

Un posible planeta rocoso, más frío que Marte, fue identificado a 146 años luz de distancia.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
11 de febrero de 2026, 7:57 p. m.
El hallazgo se basa en un único tránsito detectado durante la misión K2.
El hallazgo se basa en un único tránsito detectado durante la misión K2. Foto: Getty Images/iStockphoto

La exploración espacial vuelve a centrar la atención en un posible planeta rocoso que recuerda a la Tierra, aunque con un detalle decisivo: su temperatura podría ser extremadamente baja.

La Nasa dio a conocer lo que describió como una “alerta de descubrimiento” tras identificar un candidato a exoplaneta que por sus características, abre nuevas preguntas sobre la existencia de mundos similares al nuestro fuera del Sistema Solar.

El objeto fue catalogado como HD 137010 b y aunque aún no ha sido confirmado oficialmente como planeta, los datos preliminares lo convierten en uno de los hallazgos más llamativos de los últimos años.

Un planeta parecido a la Tierra, pero mucho más frío

La información proviene del análisis de datos recopilados por el ya retirado Telescopio Espacial Kepler, cuya misión terminó en 2018. A pesar de ello, los registros siguen siendo examinados por la comunidad científica y continúan arrojando resultados relevantes.

Tecnología

Descubrieron un cometa ‘kamikaze’ proveniente del “rasantes del sol Kreutz”: astrónomos dicen qué pasará si logra su cometido

Tecnología

La mitad de los arrecifes de coral del mundo están afectados por ola de calor hace una década, según estudio

Tecnología

¿El suyo está en la lista? Este es el ranking de los mejores celulares con batería de larga duración

Tecnología

OpenAI despidió a una directiva que se opuso al modo adulto de ChatGPT

Tecnología

El fin del misterio de los perros azules en Chernóbil: científicos revelan el motivo detrás del fenómeno

Tecnología

Científicos detectan moléculas clave en 3I/ATLAS: “Podría haber sembrado vida en la Tierra”

Tecnología

¿Por qué se pierde la señal del celular en el ascensor? Esta es la explicación científica que pocos conocen

Tecnología

Más allá de la Gran Mancha Roja: científicos descubren que el verdadero misterio de Júpiter está en sus profundidades

Tecnología

Una tormenta de polvo anómala e intensa reescribe lo que sabíamos sobre la presencia de agua en Marte

Tecnología

Albert Einstein reveló que existen dos tipos de personas en el mundo: ¿a cuál pertenece usted?

Científicos analizan un mundo que podría estar en el límite de la zona habitable de su estrella.
Antiguos datos del telescopio Kepler revelaron un candidato que recuerda a la Tierra. Foto: NASA/JPL-Caltech/Keith Miller (Caltech/IPAC)

HD 137010 b sería ligeramente más grande que la Tierra y orbita una estrella similar al Sol situada a unos 146 años luz. Su año, es decir, el tiempo que tarda en completar una vuelta alrededor de su estrella, sería comparable al terrestre.

Sin embargo, existe una diferencia clave: recibiría menos de un tercio de la energía que la Tierra obtiene del Sol. Aunque su estrella pertenece al mismo tipo que la nuestra, es menos luminosa y más fría.

“Esto podría significar una temperatura superficial planetaria no superior a -90 grados Fahrenheit (-68 grados Celsius). En comparación, la temperatura superficial promedio en Marte ronda los -85 grados Fahrenheit (-65 grados Celsius)”, comentó la Nasa.

Aun así, el planeta estaría ubicado cerca del borde externo de la llamada “zona habitable”, la franja alrededor de una estrella donde podrían darse condiciones para que exista agua líquida, siempre que haya una atmósfera adecuada.

Los investigadores no descartan que, con una atmósfera rica en dióxido de carbono, el mundo pudiera retener suficiente calor como para no estar completamente congelado.

La Nasa explico que: “el equipo científico, basándose en modelos de las posibles atmósferas del planeta, le da un 40 % de probabilidades de caer dentro de la zona habitable “conservadora” alrededor de la estrella y un 51 % de probabilidades de caer dentro de la zona habitable “optimista” más amplia. Por otro lado, los autores del estudio dicen que el planeta tiene una probabilidad del 50 % de caer completamente fuera de la zona habitable".

Tiene un año de 355 días y se parece a la Tierra: el exoplaneta que intriga a los científicos

Un hallazgo que aún debe confirmarse

Por ahora, HD 137010 b es considerado un “candidato”. La señal que permitió detectarlo proviene de un único tránsito observado durante la fase K2 de Kepler. Este fenómeno ocurre cuando un planeta pasa frente a su estrella desde nuestra perspectiva, provocando una leve disminución en el brillo que puede ser medida por telescopios espaciales.

En este caso, el cruce duró cerca de diez horas. A partir de ese evento, los científicos pudieron estimar la posible órbita del objeto. Sin embargo, para validar que realmente se trata de un planeta y no de otra explicación astronómica, es necesario observar que el tránsito se repita de forma periódica.

El reto es que, al tener un periodo orbital largo —similar al de la Tierra—, estos eventos no ocurren con frecuencia. Eso dificulta su confirmación.

La NASA espera que misiones actuales como el Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito (TESS) puedan aportar más información. También podría intervenir el Satélite de Caracterización de Exoplanetas (CHEOPS), de la Agencia Espacial Europea. Si no se obtienen nuevas observaciones pronto, será necesario esperar a telescopios espaciales de próxima generación.

Más de Tecnología

Especialistas analizan la trayectoria extrema de un nuevo integrante de la familia Kreutz.

Descubrieron un cometa ‘kamikaze’ proveniente del “rasantes del sol Kreutz”: astrónomos dicen qué pasará si logra su cometido

El planeta sería ligeramente más grande que la Tierra y tendría un año similar.

“Alerta de descubrimiento”: Nasa encontró un exoplaneta ‘Tierra congelada’: servirá para buscar mundos similares al nuestro

Crean fondo para proteger a los Arrecifes de coral en el mundo

La mitad de los arrecifes de coral del mundo están afectados por ola de calor hace una década, según estudio

Un estudio midió el rendimiento real de 35 dispositivos lanzados en los últimos dos años.

¿El suyo está en la lista? Este es el ranking de los mejores celulares con batería de larga duración

Con el tiempo, la plataforma pasó de ser un asistente a un repositorio central de su trabajo.

OpenAI despidió a una directiva que se opuso al modo adulto de ChatGPT

Sale a la luz la verdad sobre los perros azules de Chernóbil.

El fin del misterio de los perros azules en Chernóbil: científicos revelan el motivo detrás del fenómeno

El análisis infrarrojo confirmó la presencia de moléculas asociadas a procesos prebióticos.

Científicos detectan moléculas clave en 3I/ATLAS: “Podría haber sembrado vida en la Tierra”

Incluso dentro de una misma construcción, factores como la antigüedad del equipo o remodelaciones previas pueden influir en la calidad de la conexión.

¿Por qué se pierde la señal del celular en el ascensor? Esta es la explicación científica que pocos conocen

La creación de ilustraciones animadas con datos laborales y familiares genera preocupación en el sector de ciberseguridad.

Trend viral de caricaturas con IA podría estar impulsando a un estafador para hacer su próximo ataque, advierten expertos

Meta y TikTok enfrentan demanda por juego viral que cobró la vida de un adolescente

Meta, TikTok y Snap ponen a prueba sus protecciones de salud mental con nueva iniciativa

Noticias Destacadas