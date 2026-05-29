Si quiere mejorar la cobertura y recuperar la velocidad del internet, haga este sencillo ajuste a un accesorio del ‘router’ wifi

En la actualidad, una conexión estable a internet se ha convertido en una necesidad básica para millones de personas. Algunas actividades suelen depender completamente de una red wifi eficiente. Sin embargo, es frecuente que los usuarios experimenten problemas de lentitud, interrupciones repentinas o pérdida de señal, situaciones que afectan tanto el rendimiento laboral como el entretenimiento diario.

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Expertos señalan que muchos de estos inconvenientes no siempre están relacionados con el proveedor del servicio, sino con factores internos que interfieren en la transmisión de la señal, como la posición de las antenas del router wifi. Aunque muchas personas las dejan completamente verticales desde el momento de la instalación, esta configuración no siempre es la más adecuada para todos los espacios.

En viviendas de varios pisos o con habitaciones alejadas, mantener todas las antenas apuntando en la misma dirección podría provocar una distribución desigual de la señal. Frente a esto, es importante realizar ajustarlas correctamente con el fin de ayudar a mejorar la cobertura y reducir los puntos con conexión débil.

Los routers actuales son más inteligentes y operan en bandas más amplias. Foto: Getty Images

Según información de la empresa Cisco, citada por Okdiario, las antenas dipolo que incorporan muchos routers no distribuyen la señal de manera uniforme en todas las direcciones. Su funcionamiento se asemeja más a un anillo alrededor de la antena, por lo que, cuando permanece en posición vertical, la cobertura suele expandirse con mayor fuerza hacia los lados y no tanto hacia los pisos superiores o inferiores de la casa.

En ese sentido, la compañía TP-Link explica que mantener las antenas rectas podría ser útil en hogares de una sola planta, donde la señal necesita desplazarse horizontalmente. Sin embargo, en casas de varios niveles o con habitaciones alejadas, la mejor opción es inclinar o abrir algunas antenas para favorecer una distribución más amplia del wifi y evitar que determinadas zonas queden con poca cobertura.

Algunos dispositivos del hogar podrían estar afectando el rendimiento del Wi-Fi, según expertos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Cuando el dispositivo se encuentra escondido dentro de muebles, ubicado en esquinas o pegado a paredes exteriores, la distribución de la señal se ve limitada desde el inicio. La empresa NETGEAR recomienda instalar el router en una zona céntrica de la vivienda para que las ondas de radio puedan expandirse de forma más uniforme hacia todas las habitaciones.

Aunque, en algunos casos, el problema no depende únicamente de la posición del router, sino del tamaño y la distribución de la vivienda. Casas amplias, construcciones de varios pisos o inmuebles con muros muy densos suelen requerir soluciones adicionales para garantizar una cobertura adecuada.

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Por esta razón, los expertos recomiendan utilizar sistemas de red en malla, puntos de acceso o conexiones mediante cable Ethernet para ampliar el alcance del internet y reducir las zonas sin señal.

Los expertos también aclaran que no existe una fórmula única que funcione para todos los hogares. Mientras en algunos espacios las antenas verticales ofrecen mejores resultados, en otros puede ser más útil inclinarlas o combinarlas en diferentes posiciones. La recomendación es realizar pruebas en distintos puntos de la casa hasta encontrar la configuración que proporcione mayor estabilidad y velocidad.