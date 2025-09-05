Expertos responden al mito de si comprar un router con varias antenas asegura una mejor calidad de internet WiFi

Al momento de comprar un router nuevo o hacer el cambio de uno que se ha tenido durante mucho tiempo, es común tener la duda sobre si los dispositivos con más antenas tienen mejor conexión a internet.

Es una creencia bastante común, pero los especialistas en tecnología explicaron por qué no siempre es así.

La función que cumple un router con varias antenas

De acuerdo con los expertos de RedesZone, los routers básicos normalmente tienen 2 o 4 antenas, mientras que los de mayor precio pueden tener hasta 8. Pero lo interesante del tema es que todas estas antenas no trabajan todas juntas para lo mismo.

Algunas se encargan de la señal de 2.4 GHz, las cuales llegan más lejos, pero es más lenta. Otras manejan la señal de 5 GHz, que es más rápida, pero no atraviesa tan bien las paredes y los routers más modernos tienen antenas que pueden trabajar con ambas señales al mismo tiempo.

El problema puede ser el dispositivo conectado y no el router

Aquí viene la sorpresa del caso, aunque tenga un router con varias antenas, el celular o el portátil probablemente solo tiene 1 o 2 antenas adentro.

Es como si tuvieras una manguera de jardín conectada a una tubería gigante, no importa qué tan grande sea la tubería, el agua solo puede salir tan rápido como lo permita la manguera.

Por eso, comprar un router con muchas antenas no hará que su teléfono celular sea más rápido de internet, la velocidad que obtiene depende más del dispositivo que del router, de acuerdo con los especialistas.

“Si piensas comprar un router con más antenas para proporcionar una mayor velocidad a los clientes inalámbricos, lo cierto es que no conseguirás un mejor rendimiento porque el limitante estará en el cliente”, resalta RedesZone.

Entonces, ¿para qué sirven tantas antenas?

La respuesta es simple: para cuando esté toda la familia conectada al mismo tiempo puede estar tranquila y con una conectividad estable.

Imagine que en su casa alguien está viendo Netflix, otro jugando videojuegos online y otra está en una videollamada, en este caso, un router con varias antenas se le facilita “hablar” con todos estos dispositivos al mismo tiempo, en lugar de atenderlos uno por uno como hacían los routers antiguos.

No menos importante, pero si se debe resaltar, también ayudan con la cobertura, pues al tener más antenas, se puede distribuir mejor la señal por toda la casa, especialmente si tienes varios pisos.

Pero ojo: donde ponga el router sigue siendo mucho más importante que cuántas antenas tenga.

