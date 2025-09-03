Qué es un router ‘saturado’ y por qué los expertos dicen comprobarlo puede mejorar la velocidad del internet WiFi

Los expertos indican que muchas personas no saben que su router de WiFi puede “saturarse” cuando demasiados dispositivos lo usan al mismo tiempo.

Este problema es como tener una familia grande tratando de usar una sola ducha, todos quieren agua caliente pero no pueden estar todos al mismo tiempo. Así funciona el WiFi cuando está saturado y lo interesante es que se puede verificar fácilmente.

Cuando el Router se esta quedando sin aliento

Un router saturado es básicamente un equipo que está manejando más dispositivos conectados de los que puede atender eficientemente. El router funciona distribuyendo la señal de internet entre todos los dispositivos conectados en el hogar, celulares, tablets, computadores, portátiles, Smart TV, consolas de videojuegos y hasta electrodomésticos modernos compiten constantemente por obtener su porción de conexión.

Un router sobrecargado puede reducir la velocidad de internet en cualquier hogar. | Foto: ADOBE STOCK

El problema aparece cuando estos dispositivos superan la capacidad que puede manejar el router, cada aparato adicional puede significar que la velocidad total debe repartirse entre más usuarios, reduciendo el rendimiento disponible para cada uno.

Cómo saber si el router está ‘saturado’

Antes de contactar al proveedor, es importante verificar si la causa del problema es desde el hogar. Existe una forma sencilla de determinar si el router está funcionando correctamente o necesita atención.

El ejercicio es rápido y no se necesita ser un técnicos para hacerlo:

Conecte uno de los cables de red del router en en un dispositivo que cuente con este tipo de entrada, como un computador. Esto hará que el PC no se conecté a la red WiFi y permitirá medir la velocidad real que llega al hogar.

Los routers wifi se han convertido en un elemento común en la mayoría de hogares, empresas e incluso espacios públicos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Asegúrese de que el computador no esté usando programas que consuman internet en segundo plano como páginas de streaming o descargas automáticas, de ser así, ciérrelas.

Acceda a cualquier sitio web gratuito que permita medir la velocidad de internet , una vez tenga los resultados, apúntelos.

, una vez tenga los resultados, apúntelos. Compare estos números con la velocidad que tiene contratada con el proveedor y si coinciden o se aproximan bastante, el router opera correctamente pero está experimentando saturación.

Si existe una gran diferencia, es probable que el equipo tenga algún desperfecto interno y lo mejor es llamar al servicio técnico.

Cómo hacer para que el WiFi funcione mejor:

Apagar los aparatos que nadie esté usando realmente: la tablet olvidada, la consola que lleva días sin uso, o el televisor que está prendido.

También sugieren darle un descanso a al router apagándolo por 10 segundos una vez por semana.