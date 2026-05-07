¿Por qué su wifi es lento y no alcanza la velocidad contratada? Esto es lo que debe hacer para mejorar la conexión a internet

Contar con una buena conexión wifi dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad diaria. Actualmente, gran parte de las actividades del hogar dependen del internet: estudiar, trabajar, entretenerse, comunicarse e incluso controlar dispositivos inteligentes. Por eso, disponer de una red estable y con buena velocidad puede marcar una gran diferencia tanto en la calidad de vida como en la productividad.

Tener este nombre en la red wifi podría estar afectando seriamente la velocidad del internet en su hogar

Uno de los principales beneficios de un wifi rápido es la fluidez en la navegación. Las páginas cargan con mayor rapidez, las videollamadas se mantienen estables y las plataformas de streaming funcionan sin interrupciones.

Sin embargo, evitar por completo las fallas es prácticamente imposible, ya que siempre existen factores que influyen en el rendimiento de la conexión. Entre ellos se encuentran la ubicación del router, los obstáculos físicos que limitan la señal e incluso el llamado fenómeno del “overhead”.

De acuerdo con lo explicado por Computer Hoy, la velocidad que prometen las compañías de internet muchas veces no se alcanza dentro del hogar porque esas cifras se obtienen en pruebas de laboratorio y no en condiciones reales de uso.

Los routers actuales son más inteligentes y operan en bandas más amplias. Foto: Getty Images

Elementos como las paredes, la distancia entre el router y los dispositivos, así como las limitaciones de algunos equipos, hacen que el wifi funcione a una velocidad inferior a la anunciada.

Un ejemplo de ello es el WiFi 7, que en teoría puede alcanzar hasta 46 Gbps, aunque en la práctica suele ofrecer velocidades de apenas unos cientos de Mbps. Además, el problema no siempre está relacionado con la red inalámbrica, dado que también pueden existir limitaciones en la velocidad de la fibra óptica, lo que genera un “cuello de botella”.

Más allá de la velocidad contratada, el rendimiento del wifi depende de distintos factores físicos. Obstáculos como paredes, muebles, puertas o espejos pueden debilitar la señal, al igual que la distancia entre el router y los dispositivos conectados. A esto se suman las interferencias causadas por otras redes cercanas y algunos aparatos electrónicos.

Una mala conexión wifi en el celular puede deberse a fallos temporales. Foto: Getty Images

Esto significa que las velocidades prometidas por las compañías sí son reales, pero se calculan en condiciones ideales que rara vez se presentan dentro de una vivienda. Esto ocurre porque el wifi funciona mediante ondas de radio y su calidad depende de que la señal llegue limpia y sin interferencias.

Igualmente, las frecuencias más rápidas, utilizadas en los estándares más modernos, ofrecen una mayor velocidad, aunque tienen menor alcance y atraviesan con más dificultad los obstáculos.

En casas amplias o de varios pisos, una alternativa eficiente es utilizar repetidores wifi o sistemas mesh. Estos dispositivos ayudan a extender la señal hacia las zonas donde normalmente llega con poca intensidad.