La inteligencia artificial provoca nueva ola de despidos: esta empresa tecnológica anuncia una fuerte reducción de empleos

La empresa creadora de la herramienta de traducción DeepL suprimirá una cuarta parte de sus empleados con el fin de “integrar la IA en todos los niveles de su funcionamiento” y mantenerse en la carrera en esta tecnología en pleno auge, anunció su director.

‘Sacrificio’ humano en Meta: miles de personas se quedarán sin trabajo y entierran 6000 vacantes por su nueva apuesta

“Estamos reduciendo la plantilla global de DeepL en alrededor de 250 puestos”, declaró en una publicación en su cuenta de LinkedIn Jarek Kutylowski, presidente del consejo de administración y fundador de la empresa.

La compañía con sede en Colonia, en el oeste de Alemania, emplea en total a un millar de personas y cuenta entre sus competidores con herramientas como Google Translate y Reverso.

Fundada en 2017, en los inicios del desarrollo de la IA generativa, DeepL desarrolla herramientas de traducción automática para texto, documentos y voz en tiempo real.

Mientras crece el uso de algoritmos inteligentes, ciertos perfiles laborales enfrentan un futuro incierto. Foto: Getty Images

Según Kutylowski, la IA permite hoy “a pequeños grupos —incluso a individuos— realizar tareas que antes requerían equipos enteros”.

En la práctica, el fundador de DeepL quiere “transformar profundamente el funcionamiento” de su empresa, “integrando la IA en todos los niveles de su organización”.

La IA se encargará de “tareas rutinarias”, para dejar al “humano” lo que “solo él puede aportar: intuición, creatividad y gestión de los proyectos de principio a fin”.

La inteligencia artificial genera temor ante el peligro de convertirse en una amenaza para el empleo de las personas. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images

Los equipos serán “más pequeños y más eficientes”, habrá “menos niveles jerárquicos, decisiones más rápidas y una reducción considerable de idas y venidas que ralentizan a los grandes equipos”, explicó.

Este último señaló además que, internamente, la IA ya estaba ampliamente integrada, especialmente en la “ingeniería de productos” y el “soporte a clientes”.

La inteligencia artificial haciendo de las suyas: más de 14.000 empleados perderían su trabajo en estas dos grandes compañías

Esta compañía se suma a la tendencia de otras grandes tecnológicas que han optado por reducir significativamente su personal. Tras conocerse la reestructuración laboral de Meta, que implicará el despido de cerca de 8.000 empleados, equivalentes a aproximadamente el 10 % de su plantilla, otras empresas del sector también estarían tomando medidas similares. Entre ellas figuran Microsoft y HP.

*Con información de AFP.