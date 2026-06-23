Piter Albeiro tiró ácido comentario tras victoria de Abelardo De La Espriella: “Gente buscando candidato para el 2030”

La elección presidencial del 21 de junio de 2026 dejó como ganador a Abelardo De La Espriella, quien, según los resultados del preconteo, logró imponerse en las urnas con cerca de 13 millones de votos.

La jornada movilizó a millones de colombianos que acudieron a los puestos de votación para respaldar a sus candidatos en una de las contiendas electorales más reñidas de los últimos años.

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Tras conocerse las cifras preliminares, las reacciones no tardaron en llegar. Mientras algunos sectores celebraron abiertamente el triunfo del dirigente político, otros prefirieron mantener la cautela y esperar el resultado definitivo de los escrutinios. Las redes sociales se convirtieron en el principal escenario para compartir opiniones, mensajes y muestras de apoyo.

Uno de los personajes que se pronunció fue el humorista Piter Albeiro, quien en distintas oportunidades ha manifestado su respaldo a De La Espriella. Aunque expresó alegría por el desenlace de la jornada electoral, también dejó entrever que había aspectos que le impedían disfrutar plenamente del momento.

De hecho, días antes había mostrado su inconformidad por los resultados obtenidos por el candidato en algunas zonas de la región Caribe, cuestionando el respaldo que recibió allí. Sin embargo, con el inicio de la nueva semana, el comediante adoptó una postura más optimista y decidió enfocarse en la satisfacción que le produjo la victoria alcanzada por el abogado en las urnas el pasado domingo.

Con el paso de las horas, Piter Albeiro volvió a pronunciarse a través de redes sociales, refiriéndose a los constantes debates que había sobre la decisión que tomó el país.

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Según quedó registrado, el humorista escribió un post en el que hablaba acerca de todos los usuarios y famosos que estaban hablando sobre lo ocurrido el pasado 21 de junio.

El empresario mencionó que “eran cansones” en Colombia con toda la coyuntura, ya que no había terminado el escrutinio y muchos estaban pensando en qué candidato poner para 2030, periodo en el que arrancaría un nuevo gobierno.

“¿Y en tu país son cansones?“, dijo al inicio.

Allí fue cuando Piter Albeiro lanzó su comentario ácido, pidiendo calma a aquellos que estaban enfocados en otro escenario sin que iniciara la presidencia actual.

“-Hmmm, pues con decirle que no han terminado de contar los votos y ya hay gente buscando candidato para el 2030. Parce, calma jajajaja”, concluyó.