Revise estos detalles en su cuenta bancaria de inmediato porque podría estar siendo víctima de una estafa

En los últimos años ha quedado en evidencia la creciente capacidad de los ciberdelincuentes para ejecutar fraudes digitales y evadir los sistemas de seguridad. El robo de datos, la suplantación de identidad, las cuentas bancarias comprometidas y las estafas en línea se han convertido en algunos de los delitos más frecuentes y, al mismo tiempo, más efectivos para estos actores.

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Esta problemática no solo ha ido en aumento, sino que también ha logrado expandirse con facilidad a distintos países, lo que genera preocupación tanto entre los usuarios, que pueden convertirse en víctimas en cualquier momento, como entre los expertos en ciberseguridad, que buscan frenar unas prácticas cada vez más sofisticadas. En este escenario, el uso de herramientas como la inteligencia artificial por parte de los criminales añade un nivel adicional de complejidad al problema.

Hoy en día, gran parte de las operaciones financieras se realiza desde dispositivos móviles o computadores. Transferencias, pagos y compras se ejecutan en cuestión de segundos, lo que también implica que, si un atacante logra acceder a una cuenta, puede mover el dinero con la misma rapidez. Esta inmediatez, que facilita la vida cotidiana, se convierte al mismo tiempo en un factor de riesgo para las víctimas.

El aumento de los ciberdelitos ha puesto en evidencia la creciente sofisticación de los delincuentes digitales. Foto: Getty Images

Otro aspecto relevante es que, en muchos casos, los hackers no acceden directamente a los sistemas bancarios, sino que engañan a los usuarios. A través de correos, mensajes o llamadas que simulan ser de entidades financieras, solicitan códigos, contraseñas o información sensible. En la práctica, buena parte de los fraudes se origina en un descuido o en la confianza depositada en comunicaciones falsas.

En este contexto, los ciudadanos deben estar atentos a señales que puedan indicar un uso no autorizado de sus cuentas. De acuerdo con la firma de ciberseguridad Kaspersky, entre las principales alertas se encuentran las transacciones no reconocidas, incluso de montos bajos; cambios en los datos personales o de seguridad sin autorización; correos, llamadas o mensajes sospechosos que suplantan a entidades financieras; y enlaces dudosos recibidos por distintas vías digitales.

Fraudes, robo de datos, suplantación de identidad y cuentas bancarias comprometidas son hoy prácticas frecuentes y cada vez más efectivas. Foto: Getty Images

Ante cualquier indicio de irregularidad, se recomienda no interactuar con el contenido y verificar directamente con la entidad oficial.

Asimismo, los expertos advierten sobre técnicas más avanzadas, como el denominado ataque “Man-in-the-Browser”, en el que un software malicioso puede intervenir la navegación del usuario y modificar en tiempo real páginas legítimas de banca en línea para sustraer información o fondos sin que la víctima lo perciba.

Frente a este tipo de amenazas, se aconseja reforzar las medidas de seguridad digital y contar con herramientas de protección que reduzcan el riesgo durante las transacciones en línea.