Le pueden vaciar la cuenta bancaria en solo 15 segundos: pilas con abrir este archivo que llega por correo electrónico

No es un secreto que los delincuentes cada vez encuentran nuevas formas de cometer fraudes. Se trata de una problemática que ha ido en aumento en los últimos años, impulsada en gran parte por la tecnología, que ha facilitado el robo de datos personales y financieros mediante tácticas cada vez más sofisticadas. Entre las modalidades más comunes está la suplantación de identidad de compañías reconocidas.

Si tiene instaladas estas aplicaciones en su celular, elimínelas cuanto antes: podría ser víctima de una estafa bancaria

Para los criminales informáticos, hacerse pasar por empleados de una empresa se ha convertido en una estrategia frecuente y efectiva. A través de mensajes cuidadosamente elaborados, buscan persuadir a las víctimas, generar presión, miedo o preocupación y, finalmente, lograr que hagan clic en enlaces o descarguen archivos infectados que les permitan cumplir su objetivo.

De hecho, gran parte del éxito de las estafas bancarias está relacionado con la manipulación emocional. Los atacantes intentan que los usuarios se sientan obligados a seguir instrucciones de manera inmediata, sin detenerse a verificar la autenticidad del mensaje y sin darse cuenta de que están cayendo en una peligrosa trampa.

Aunque este tipo de fraude no es nuevo, los delincuentes han perfeccionado sus métodos con el paso del tiempo. Por eso, resulta clave que las personas aprendan a identificar las señales que pueden revelar cuándo un correo o mensaje es falso.

Los delincuentes utilizan cada vez más la tecnología para cometer fraudes y robar datos personales y financieros. Foto: Getty Images

De acuerdo con la Guardia Civil de España, una de las modalidades recientes consiste en la suplantación de identidad de compañías eléctricas. Los criminales envían correos electrónicos con archivos comprimidos en formato ZIP para que los usuarios hagan clic y los descarguen. Sin embargo, el archivo en realidad contiene un troyano capaz de causar graves daños en el dispositivo y comprometer la información sensible almacenada allí.

En estos casos, los atacantes utilizan logotipos oficiales, colores corporativos, nombres similares e incluso páginas web casi idénticas a las originales con el fin de generar confianza y aparentar legitimidad. El objetivo es que la víctima entregue información personal sin sospechar.

@guardiacivil 🚨 ¿Has recibido un correo electrónico de una compañía eléctrica en el que adjuntan un enlace a una factura? ⚠️ ¡Cuidado! Las están suplantando. El enlace se trata de un troyano especializado en robar datos bancarios ➡️ Sigue estos consejos para no caer: ‼️ Sospecha de correos que te indiquen que una factura atrasada Fíjate en el dominio del correo ❌ No coincide con el oficial de la compañía 🔍 Busca errores en el asunto y cuerpo del correo 🟢 Si te ha ocurrido, aísla el equipo de la red, analiza el equipo con antivirus y denuncia #guardiacivil #062 ♬ Idea - ProSounds

Si el engaño funciona, las cuentas bancarias podrían quedar expuestas en cuestión de 15 segundos. Y aunque los delincuentes intentan que sus fraudes parezcan perfectos, casi siempre existen errores que pueden delatarlos. Precisamente ahí es donde los usuarios deben estar más atentos.

En ese sentido, hay tres puntos clave que pueden ayudar a identificar este tipo de estafas a tiempo y evitar caer en la trampa.

Los ciberdelincuentes se hacen pasar por empleados de compañías para generar confianza y manipular a las víctimas. Foto: Getty Images

Uno de los primeros aspectos en los que debe fijarse es el asunto del mensaje. Los ciberdelincuentes suelen utilizar frases alarmantes como “tiene una factura atrasada” o “su servicio será suspendido” para generar preocupación y hacer que la víctima actúe rápidamente sin verificar la información.

También es recomendable prestar atención a las faltas de ortografía o errores de redacción, tanto en el asunto como en el cuerpo del correo. Muchas campañas fraudulentas contienen textos mal escritos, traducciones deficientes o expresiones poco habituales, señales que pueden indicar que se trata de un intento de phishing.

Otro punto clave es revisar el dominio del remitente. Aunque el mensaje pueda aparentar provenir de una compañía eléctrica reconocida, al analizar la dirección de correo es posible notar que no corresponde al dominio oficial de la empresa.