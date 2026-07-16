Hallazgo en aguas profundas enciende las alarmas entre los científicos: descubren un objeto que no debería estar allí

Una expedición científica liderada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en colaboración con la Universidad de Buenos Aires y el Schmidt Ocean Institute, realizó un descubrimiento tan inesperado como llamativo en las profundidades del mar argentino que sorprendió a los investigadores.

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Mientras exploraban el lecho marino a 2.640 metros de profundidad, los especialistas encontraron un casete VHS en sorprendente estado de conservación, al que incluso se había adherido una estrella de mar, una imagen que rápidamente alertó a la comunidad científica en el proyecto denominado “Vida en los extremos”.

El objeto hallado por los expertos, durante una transmisión en vivo de la expedición, corresponde a un formato de video ampliamente utilizado durante las décadas de 1980 y 1990 para reproducir y grabar contenido audiovisual en cintas magnéticas.

Realizaron un descubrimiento tan inesperado como llamativo en las profundidades del mar argentino que sorprendió a los investigadores. Foto: Getty Images/iStockphoto

Aunque hoy es considerado una pieza del pasado y un objeto de colección, su presencia en un entorno tan remoto preocupó entre los científicos, quienes señalaron que el hallazgo deja en evidencia la capacidad de los residuos plásticos para permanecer durante décadas en los océanos, incluso en zonas de muy difícil acceso para el ser humano.

Durante la transmisión en directo de la expedición, uno de los investigadores expresó su asombro por el hallazgo: “Es muy extraño, además está intacto, es increíble. Eso demuestra la durabilidad que tiene el plástico: pasan los años y permanece intacto”. Asimismo, señaló que el descubrimiento “sorprendió bastante” al equipo científico por el estado de conservación del objeto a esa profundidad.

Aunque el VHS no presentaba signos de llevar mucho tiempo en el fondo del mar, ya que apenas había sido colonizado por otros organismos, su hallazgo en un ecosistema tan remoto puso de manifiesto el alcance de la contaminación causada por el humano.

“En los cañones submarinos encontramos principalmente residuos plásticos y elementos vinculados a actividades marítimas, como bolsas plásticas, envases, líneas de pesca, redes, sogas y otros materiales descartados”, precisó la doctora Melisa Fernández Severini, del Instituto Argentino de Oceanografía.