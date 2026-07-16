Delicada situación con celulares sigue preocupando: lo primero que debe hacer para impedir que saqueen su cuenta de Nequi

El celular se ha convertido en una herramienta indispensable en la vida diaria. Gracias a sus avances tecnológicos, no solo facilita la comunicación y el acceso a la información, sino que también permite almacenar datos personales y financieros, además de realizar pagos, transferencias y otros trámites en cuestión de segundos.

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Su practicidad ha transformado la forma en que las personas administran su dinero. Con una conexión a internet y unos pocos clics es posible enviar mensajes, hacer compras o acceder a aplicaciones bancarias sin necesidad de desplazarse.

Sin embargo, esta misma digitalización también ha abierto la puerta a nuevas modalidades de fraude. Los expertos en ciberseguridad advierten que los delincuentes aprovechan los descuidos de los usuarios para robar información o tomar el control de sus cuentas, especialmente de plataformas financieras como Nequi.

Uno de los métodos más comunes consiste en engañar a las personas para que ingresen a enlaces falsos o entreguen sus datos en páginas fraudulentas. No obstante, este no es el único riesgo. La pérdida o el robo del celular también pueden facilitar el acceso de terceros a las aplicaciones financieras si no se actúa con rapidez, especialmente si está desbloqueado.

Ante este tipo de situaciones, Nequi explica en su página web cuáles son las medidas que deben tomarse para proteger la cuenta y evitar que personas no autorizadas realicen movimientos con el dinero.

Los pasos que recomienda Nequi para proteger la cuenta en caso de robo del celular. Foto: Getty Images

Así puede proteger su cuenta de Nequi

La primera recomendación es descargar la aplicación en otro dispositivo e iniciar sesión con la misma cuenta. Al hacerlo, el acceso desde el equipo perdido o robado se bloquea automáticamente, impidiendo que alguien continúe utilizando la ‘app’ desde ese equipo.

Esta es una de las formas más rápidas de recuperar el control de la cuenta mientras se adoptan otras medidas de seguridad.

Una vez haya ingresado desde otro dispositivo, también es posible bloquear temporalmente la cuenta a través de la página web de Nequi. Esta función añade una capa adicional de protección y evita transacciones no autorizadas mientras se resuelve la situación.

Si no es posible iniciar sesión desde otro móvil, la entidad recomienda comunicarse de inmediato con la línea de atención al cliente al (+57) 300 600 01 00, seleccionar la opción 3 y solicitar el bloqueo de la cuenta. Este servicio está disponible todos los días.

Además, es fundamental contactar al operador de telefonía para bloquear la línea. De esta manera se reduce el riesgo de que los delincuentes reciban códigos de verificación, restablezcan contraseñas o intenten ingresar a otras aplicaciones asociadas al número telefónico.

La facilidad para realizar transacciones desde el teléfono también ha incrementado los riesgos de fraude digital. Foto: Montaje: SEMANA con fotos de Getty Images y Nequi

Otras recomendaciones para proteger la cuenta

Los especialistas en seguridad digital también aconsejan adoptar estas medidas para minimizar el riesgo de fraude: